Вредные советы: как не вырастить здоровую и счастливую собаку?

Вы определились с породой нового члена семьи — а может, даже выбрали подходящую кличку для собаки? Поздравляем! Осталось только прочитать вредные советы по его воспитанию — и никогда им не следовать.
Избегать ветеринарного врача
Многие владельцы пытаются разделить с питомцами собственный страх перед докторами — и пропускают профилактические осмотры у ветеринарного врача так же, как свою ежегодную диспансеризацию. Между тем пресловутый мокрый нос вовсе не является гарантом здоровья собаки, а многие заболевания на ранних стадиях почти бессимптомны.
Если не хотите быть вредным хозяином, отвозите собаку к ветеринарному специалисту минимум раз в год и соблюдайте график прививок. В случае проявления симптомов, не занимайтесь лечением самостоятельно, тем более с применением человеческих лекарств.
Замкнуться в своем мире
Чем разнообразнее будет опыт взаимодействия с внешним миром и его обитателями, тем больше у щенка шансов вырасти дружелюбной и спокойной собакой. Но если вы будете этот опыт ограничивать, взрослая собака станет как минимум застенчивой. А как максимум — боящейся других животных на улице, гостей в доме и собственной тени. Зато кинологи скажут вам спасибо: запуганные (а вследствие этого — и агрессивные) животные составляют немалую часть их клиентской базы.
Чтобы избежать такого развития событий, позвольте щенку изучать разные запахи, звуки и объекты. Меняйте маршруты прогулок и знакомьтесь с соседскими питомцами.
Не двигаться
Или двигаться недостаточно. Даже главная активность — прогулка — часто становится тяжелой повинностью, которая выполняется только ради совершения собачьего туалета. У питомца просто отбирают шанс выплеснуть накопившуюся энергию! Это негативно отражается не только на состоянии мышц и суставов, но и на психическом здоровье собаки.
Не забывайте, что продолжительность выгуливания и виды активности зависят от породы. Миниатюрному терьеру или пинчеру хватает 1–1,5 часа прогулки в день, а энергичные лабрадоры или овчарки нуждаются не только в нескольких часах прогулки, но и в физических упражнениях.
Выражать любовь через пищу
Например, заботливо кидать под стол кусочек того, что ест вся семья. Таким образом вы не только вырабатываете у собаки привычку попрошайничать, но и ставите ее здоровье под угрозу — в человеческой пище слишком много соли, специй и жиров.
Другая крайность — кормить питомца сырым мясом, как настоящего хищника. Такой «естественный» подход не приносит пользы, зато чреват желудочно-кишечными заболеваниями и паразитами.
Наконец, главное «проявление любви» — кормление по первому требованию, даже если оно происходит с пугающей частотой, а вес собаки давно превысил норму. Это может привести к нарушению обмена веществ, болезням сердца, почек и печени. А вот настоящим признаком заботы о питомце станет сбалансированный рацион и строгое соблюдение режима питания.
Тыкать носом в лужу
Эта картина наверняка возникает в голове, когда речь заходит о воспитании щенков или котят. Однако воплощать ее в реальность бессмысленно и даже вредно. Собаки плохо связывают свои действия и отсроченную реакцию на них. И всё, чего можно добиться таким воспитательным методом, — стресс и недоверие к хозяину.
К тому же мочеиспускание в неположенном месте — это не всегда признак дурного характера или невоспитанности. Такое поведение могут вызвать проблемы со здоровьем — например, повышенная тревожность или мочекаменная болезнь. В этом случае питомцу нужно не воспитание, а медицинская помощь.
Повышать голос
И поднимать руку. Это не лучший способ обращения с живым существом — особенно с тем, которое не может ответить. Даже при дрессировке собак отрицательное подкрепление (проще говоря — метод кнута) рекомендуют заменять «пряником» подкрепления положительного. Такой подход не только этичнее, но и эффективнее.
Вырастить щенка — это не только сложная задача, но и увлекательный путь, полный открытий! Желаем вам получить удовольствие от процесса и вознаграждение в виде здоровой и счастливой собаки.