Вредные советы: как не вырастить здоровую и счастливую собаку?

Многие владельцы пытаются разделить с питомцами собственный страх перед докторами — и пропускают профилактические осмотры у ветеринарного врача так же, как свою ежегодную диспансеризацию. Между тем пресловутый мокрый нос вовсе не является гарантом здоровья собаки, а многие заболевания на ранних стадиях почти бессимптомны.

Если не хотите быть вредным хозяином, отвозите собаку к ветеринарному специалисту минимум раз в год и соблюдайте график прививок. В случае проявления симптомов, не занимайтесь лечением самостоятельно, тем более с применением человеческих лекарств.