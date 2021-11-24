Вредный камуфляж: как пластик маскируется под камни и другие природные материалы
Пластиковое загрязнение распространилось по всей планете, включая нетронутые высокогорные районы. Недавно ученые обнаружили еще один пример загрязнения пластиком, который находится на виду, но долго оставался незамеченным. Оказалось, что пластик уже научился маскироваться под разные природные материалы. В 2016 году на скалах Мадейры были обнаружены своеобразные наросты, которые увеличивались с каждым годом. Исследования показали, что слой, покрывающий камни, состоит из полиэтилена, смешавшегося со скальной породой.
Образовавшееся вещество получило название «plasticrust»: это переводится как «пластиковая ржавчина» или «пластиковая корка». Еще один новый термин предложили ученые из Университета Плимута. Исследуя прибрежные участки в Корнуолле (Британия), в Испании, Ирландии и других местах, они обнаружили пластик, который внешне неотличим от морской гальки. Его назвали «пиропластиком» («pyroplastic»): от др.-греч. πῦρ – «огонь, пламя». Нагреваясь под действием солнца, пластик расплавляется практически полностью, а затем подвергается действию ветра и воды – так, что в результате становится похож на камень, только очень легкий.
Ранее на Гавайях ученые выявили так называемый «пластигломерат»: пластик, сплавившийся с песком, камешками, ракушками и кораллами. Его не спутаешь ни с чем, а вот полное сходство пиропластика с камнями не позволило вовремя его обнаружить, а также оценить масштабы его распространения.
Первооткрыватели попытались узнать, из чего состоит этот сплав. Спектроскопия и другие тесты показали, что это в основном полиэтилен, который используется в пластиковых пакетах и упаковке; полипропилен (твердый пластик для контейнеров), либо их комбинация. А рентгенофлуоресцентный анализ показал присутствие хромата свинца: соединения, которое добавлялось в пластик для придания ему «солнечных» оттенков. Его использование было ограничено на мировом уровне в 2003 году из-за его токсичности, и это означает, что пиропластик появился на пляжах еще раньше.
Еще одним печальным открытием стало то, что к фальшивым камням уже прикрепились морские щетинистые черви Spirobranchus triqueter. Исследователи обнаружили в их телах повышенное содержание свинца, и это показывает, что пиропластик со всеми его вредными соединениями также начал продвигаться по пищевой цепочке, как и обычный пластик.