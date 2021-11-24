Вредный камуфляж: как пластик маскируется под камни и другие природные материалы

Первооткрыватели попытались узнать, из чего состоит этот сплав. Спектроскопия и другие тесты показали, что это в основном полиэтилен, который используется в пластиковых пакетах и упаковке; полипропилен (твердый пластик для контейнеров), либо их комбинация. А рентгенофлуоресцентный анализ показал присутствие хромата свинца: соединения, которое добавлялось в пластик для придания ему «солнечных» оттенков. Его использование было ограничено на мировом уровне в 2003 году из-за его токсичности, и это означает, что пиропластик появился на пляжах еще раньше.

Еще одним печальным открытием стало то, что к фальшивым камням уже прикрепились морские щетинистые черви Spirobranchus triqueter. Исследователи обнаружили в их телах повышенное содержание свинца, и это показывает, что пиропластик со всеми его вредными соединениями также начал продвигаться по пищевой цепочке, как и обычный пластик.