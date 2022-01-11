Все как у людей: клитор у самок дельфинов отвечает за удовольствие

Дельфины могут считаться настоящими половыми гигантами в мире дикой природы. Это один из немногих видов животных, которые занимаются сексом не только с целью размножения. Им также свойственны гомосексуальные отношения, и, наконец, самки афалин бывали замечены за мастурбацией. Анализом этих моделей поведения занимались ученые из колледжа Маунт-Холиок в США. В их распоряжении было 11 тел самок бутылконосых дельфинов, умерших по естественным причинам. Команда проводила вскрытие под руководством биолога-эволюциониста Патрисии Бреннан.

Как и женская репродуктивная анатомия в целом, клитор у многих видов животных изучен очень плохо. Не исключение и человек: первое полностью авторитетное исследование женского клитора было опубликовано лишь в 1998 году. Сосредоточившись на исследовании половых органов афалин, биологи обратили внимание на большой размер их клитора.

Они установили, что этот орган состоит из эректильной ткани, способной наполняться кровью: благодаря этому он может увеличиваться в размере. Окружающая его полоса соединительной ткани поддерживает его форму. Кожа в районе клитора очень тонкая и насыщена нервными окончаниями.