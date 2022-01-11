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Природа

Все как у людей: клитор у самок дельфинов отвечает за удовольствие

Анастасия Баринова
11 января 2022
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Фото: Steven Straiton/Flickr
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Фото: Pixabay
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Фото: Bob Burch/Flickr
Анатомия бутылконосых дельфинов удивила ученых, решивших изучить их повнимательнее.

Дельфины могут считаться настоящими половыми гигантами в мире дикой природы. Это один из немногих видов животных, которые занимаются сексом не только с целью размножения. Им также свойственны гомосексуальные отношения, и, наконец, самки афалин бывали замечены за мастурбацией. Анализом этих моделей поведения занимались ученые из колледжа Маунт-Холиок в США. В их распоряжении было 11 тел самок бутылконосых дельфинов, умерших по естественным причинам. Команда проводила вскрытие под руководством биолога-эволюциониста Патрисии Бреннан.

Как и женская репродуктивная анатомия в целом, клитор у многих видов животных изучен очень плохо. Не исключение и человек: первое полностью авторитетное исследование женского клитора было опубликовано лишь в 1998 году. Сосредоточившись на исследовании половых органов афалин, биологи обратили внимание на большой размер их клитора.

Они установили, что этот орган состоит из эректильной ткани, способной наполняться кровью: благодаря этому он может увеличиваться в размере. Окружающая его полоса соединительной ткани поддерживает его форму. Кожа в районе клитора очень тонкая и насыщена нервными окончаниями.

«Это может означать, что орган предназначен для получения удовольствия – точно так же, как и у людей», – Бреннан.

Подобные особенности анатомии объясняют, почему самки дельфинов нередко создают однополые союзы или трутся своими телами о камни: так они стимулируют чувствительный орган. Помимо того, биологи заметили, что форма клитора у дельфинов различается в зависимости от возраста: С-образные очертания свойственны неполовозрелым самкам, тогда как у афалин, вступивших в репродуктивный период, орган в спокойном состоянии напоминает букву «S». Когда он наливается кровью – он выпрямляется.

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Фото: Patricia L.R. Brennan/Current Biology
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Фото: Patricia L.R. Brennan/Current Biology
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Фото: Patricia L.R. Brennan/Current Biology

Биологи, не участвовавшие в исследовании, высоко оценили его результаты и напомнили, что такие же модели поведения свойственны бонобо и шимпанзе, притом все эти виды животных являются социальными и живут большими группами.

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Большой размер клитора и его насыщенность нервными окончаниями также может объясняться общим происхождением с пенисом: эволюция направила развитие органа двумя путями, сохранив ряд одинаковых свойств.

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