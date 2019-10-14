Что случится, если все льды планеты растают за одну ночь?

Смертельно опасными может быть и таяние льдов Арктики — в её недрах заключено около 15 миллионов галлонов (68.2 млн литров) ртути. При её высвобождении погибнет всё живое в радиусе тысяч километров. Кроме того, органические вещества в вечной мерзлоте Арктики — пища для микроорганизмов. После переваривания появятся два мощных парниковых газа: углекислый газ и метан.

Ученые считают, что это может удвоить текущий уровень парниковых газов в атмосфере и потенциально привести к повышению глобальной температуры на 3,5 градуса Цельсия. Реки и озера по всему миру испарятся от высоких температур, что вызовет массовые засухи, частые и сильные шторма, наводнения и ураганы.

В связи с этим, восточное побережье США станет последним местом, где человек захотел бы оказаться. Начнутся массовые миграции в Канаду, Аляску и даже в то, что останется от Антарктики.