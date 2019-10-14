Что случится, если все льды планеты растают за одну ночь?

Льды Гренландии и Антарктиды состоят из пресной воды; более того, там содержится 69 процентов всех водных запасов планеты. Если лёд растает, пресная вода поднимет уровень Мирового океана на 66 метров (затопив Нью-Йорк, Шанхай и Лондон) и неотвратимо изменит океанские течения и климат. Например, Гольфстрим, приносящий теплый воздух в северную Европу, полагается на плотную соленую воду Арктики. Однако поток пресной воды может полностью остановить его течение. По мнению некоторых экспертов, без этого теплого воздуха температура в северной Европе резко упадет, что породит небольшой ледниковый период.
Смертельно опасными может быть и таяние льдов Арктики — в её недрах заключено около 15 миллионов галлонов (68.2 млн литров) ртути. При её высвобождении погибнет всё живое в радиусе тысяч километров. Кроме того, органические вещества в вечной мерзлоте Арктики — пища для микроорганизмов. После переваривания появятся два мощных парниковых газа: углекислый газ и метан.
Ученые считают, что это может удвоить текущий уровень парниковых газов в атмосфере и потенциально привести к повышению глобальной температуры на 3,5 градуса Цельсия. Реки и озера по всему миру испарятся от высоких температур, что вызовет массовые засухи, частые и сильные шторма, наводнения и ураганы.
В связи с этим, восточное побережье США станет последним местом, где человек захотел бы оказаться. Начнутся массовые миграции в Канаду, Аляску и даже в то, что останется от Антарктики.