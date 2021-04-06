Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Природа

Всплеск рождаемости у северных гладких китов дает надежду на выживание вида

National Geographic Россия
06 апреля 2021
Гладкие киты
Фото: Lauren Packard / flickr.com
Такого количества новорожденных телят не видели с 2015 года.

Исследовательские группы, работавшие с декабря 2020 по март 2021 года, обнаружили 17 новорожденных телят северных гладких китов (Eubalaena glacialis), плавающих со своими матерями в атлантических водах. Сообщается, что один из детенышей погиб после столкновения с лодкой. 

По словам экспертов, всплеск рождаемости вселяет надежду на выживание вида, однако считается, что смертность среди китов по-прежнему опережает рождаемость. В 2018 году ученые не обнаружили ни одного новорожденного теленка. Последний раз рождаемость, подобная нынешней, была зафиксирована в 2015 году, когда также были обнаружены 17 телят. 

По оценкам ученых, популяция морских гигантов, находящихся под угрозой исчезновения, упала до 360 особей.

«То, что мы наблюдаем, — это то, что, как мы надеемся, станет началом восходящего роста отела, который будет продолжаться в течение следующих нескольких лет. Им необходимо производить около двух десятков телят в год, чтобы популяция стабилизировалась и начала расти», — Клэй Джордж, исследовательница китов из правительства штата Джорджия.

Каждую зиму гладкие киты мигрируют в воды юго-востока США. Во время отела исследователи летают над береговой линией, ища в воде матерей с новорожденными. Мониторинг будет продолжаться до 15 апреля в поисках упущенных из виду новорожденных. Ожидается, что после этой даты киты направятся на север. 

Ученые подозревают, что резкое сокращение отела в последние годы могло быть вызвано нехваткой зоопланктона в заливах Мэн и Фанди. Они говорят, что увеличение рождаемости может быть результатом того, что киты стали более здоровыми после перехода в воды с более обильными источниками пищи.

Эксперты связывают сокращение популяции китов с антропогенными факторами. Так, с 2017 года было подтверждено 34 случая гибели китов в водах США и Канады. Животные гибли, запутываясь в сетях или после столкновений с лодками и кораблями. В общей сложности число умерших гладких китов оценивается в 49 особей, тогда как за этот же период родилось всего 39 телят. 

«Если бы мы снизили или исключили уровень смертности китов по вине человека, их рождаемость была бы на хорошем уровне. На них не должно лежать бремя воспроизводства со скоростью, с которой мы их убиваем. Мы должны прекратить убивать», — Филип Гамильтон, исследователь из океанариума в Бостоне.

Ожидается, что федеральное правительство США завершит работу над новыми правилами, направленными на сокращение случаев гибели китов, к лету 2021 года. Предложения по сокращению количества сетей и изменению сезонных запретных зон вызвали жаркие споры. Рыбаки говорят, что правила могут вывести их из бизнеса. Природоохранные организации настаивают на том, что правила недостаточно строги. 

рекомендации
Большая дикая кошка

Дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Звезда

Северные гладкие киты в беде: почему и что с этим делать

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Восклицательный знак

Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств