Всплеск рождаемости у северных гладких китов дает надежду на выживание вида

Исследовательские группы, работавшие с декабря 2020 по март 2021 года, обнаружили 17 новорожденных телят северных гладких китов (Eubalaena glacialis), плавающих со своими матерями в атлантических водах. Сообщается, что один из детенышей погиб после столкновения с лодкой.
По словам экспертов, всплеск рождаемости вселяет надежду на выживание вида, однако считается, что смертность среди китов по-прежнему опережает рождаемость. В 2018 году ученые не обнаружили ни одного новорожденного теленка. Последний раз рождаемость, подобная нынешней, была зафиксирована в 2015 году, когда также были обнаружены 17 телят.
По оценкам ученых, популяция морских гигантов, находящихся под угрозой исчезновения, упала до 360 особей.
Каждую зиму гладкие киты мигрируют в воды юго-востока США. Во время отела исследователи летают над береговой линией, ища в воде матерей с новорожденными. Мониторинг будет продолжаться до 15 апреля в поисках упущенных из виду новорожденных. Ожидается, что после этой даты киты направятся на север.
Ученые подозревают, что резкое сокращение отела в последние годы могло быть вызвано нехваткой зоопланктона в заливах Мэн и Фанди. Они говорят, что увеличение рождаемости может быть результатом того, что киты стали более здоровыми после перехода в воды с более обильными источниками пищи.
Эксперты связывают сокращение популяции китов с антропогенными факторами. Так, с 2017 года было подтверждено 34 случая гибели китов в водах США и Канады. Животные гибли, запутываясь в сетях или после столкновений с лодками и кораблями. В общей сложности число умерших гладких китов оценивается в 49 особей, тогда как за этот же период родилось всего 39 телят.
Ожидается, что федеральное правительство США завершит работу над новыми правилами, направленными на сокращение случаев гибели китов, к лету 2021 года. Предложения по сокращению количества сетей и изменению сезонных запретных зон вызвали жаркие споры. Рыбаки говорят, что правила могут вывести их из бизнеса. Природоохранные организации настаивают на том, что правила недостаточно строги.