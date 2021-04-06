Всплеск рождаемости у северных гладких китов дает надежду на выживание вида

Исследовательские группы, работавшие с декабря 2020 по март 2021 года, обнаружили 17 новорожденных телят северных гладких китов (Eubalaena glacialis), плавающих со своими матерями в атлантических водах. Сообщается, что один из детенышей погиб после столкновения с лодкой.

По словам экспертов, всплеск рождаемости вселяет надежду на выживание вида, однако считается, что смертность среди китов по-прежнему опережает рождаемость. В 2018 году ученые не обнаружили ни одного новорожденного теленка. Последний раз рождаемость, подобная нынешней, была зафиксирована в 2015 году, когда также были обнаружены 17 телят.

По оценкам ученых, популяция морских гигантов, находящихся под угрозой исчезновения, упала до 360 особей.