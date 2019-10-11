Встреча с последним самцом белого носорога: воспоминания о Судане

Я начала карьеру в 26 лет с репортажей из «горячих точек» – побывала в Косово, Анголе, секторе Газа, Афганистане и Кашмире. Я говорила себе, что езжу туда, чтобы рассказать о жестокости. Думала, что самые бередящие душу истории – те, что случаются из-за насилия людей над людьми. Пока я рассказывала о конфликте за конфликтом, мне постепенно становилось ясно, что журналисты обязаны говорить и о тех вещах, которые объединяют нас, жителей этой планеты. Годы, проведенные в зонах военных действий, привели меня к мысли: истории о людях и их жизнях – это истории и о природе тоже. Если копнуть поглубже, окажется, что за каждым конфликтом стоит утрата связи людей с окружающим их миром природы.

Я пришла к такому убеждению, встретив Судана, северного белого носорога, последнего самца своего вида.

Впервые я увидела Судана в 2009 году, в чешском зоопарке Двур-Кралове. Хорошо помню эту встречу. Окруженный снегом, в своем загоне из кирпича и бетона, Судан привыкал к огромному контейнеру для перевозки, в котором он должен был совершить 6000-километровое путешествие на юг, в Кению. Носорог двигался медленно, осторожно, останавливался, чтобы понюхать снег. Он был спокоен, неповоротлив. Я знала, что передо мной – древнее существо, эволюционировавшее на протяжении миллионов лет: судя по находкам палеонтологов, начало носорожьей родословной было положено 50 миллионов лет назад.

Судан был одним из восьми северных белых носорогов, живших на Земле, – притом что всего 100 лет назад в Африке были сотни тысяч носорогов. К началу 1980-х охотники сократили их численность до 19 тысяч. Носорожий рог, как и наши с вами ногти, состоит всего лишь из кератина и не обладает никакими особыми целебными свойствами. Тем не менее люди по всему миру долгое время считали рог лекарством от многих болезней и думали, что им можно лечить лихорадку и импотенцию.

Когда я встретила Судана, все остававшиеся на планете северные белые носороги содержались в зоопарках. Они были защищены от браконьеров, но их возможность размножаться оказалась ограничена. Специалисты по охране природы разработали смелый план: переправить четырех носорогов в Кению. Предполагалось, что сам ареал, где жили их предки, вода и пища, которыми те питались, а также обширные земли сподвигнут животных к спариванию. Что звери принесут потомство, которое можно будет использовать для восстановления африканской популяции.

Это была последняя отчаянная попытка спасти вид. Зоопарк Двур-Кралове, заповедник Ол Пейета, Служба охраны дикой природы Кении, организации Flora & Fauna International и Back to Africa, заповедник дикой природы Лева упорно работали над тем, чтобы переезд носорогов состоялся. Холодной декабрьской ночью четверо животных покинули зоопарк Двур-Кралове в Чехии и направились в заповедник Ол Пейета в Кении.

Заметьте: совершенно разные люди объединились в попытке спасти вид – то уникальное и ценное, что, будучи утерянным однажды, исчезнет навсегда.