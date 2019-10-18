Встреча семейства леопардов на дороге с людьми: видео

По словам автора видео, местного жителя Владимира Федосеева, он впервые наблюдал леопарда в дикой природе. Место встречи находится приблизительно в пяти километрах от границ национального парка, и в прошлые годы леопарды здесь почти не появлялись.

Поскольку редкие кошки были зафиксированы за пределами парка, сотрудники особо охраняемой природной территории оперативно передали информацию коллегам из охотнадзора. Специалисты призывают жителей Приморского края к особой внимательности. Это особенно важно преддверии нового охотничьего сезона: случайная ошибка на охоте по закону может обернуться серьезными последствиями. Вид, занесенный в Красную книгу России, находится под строгой охраной на всей территории страны, а охота на него чревата уголовным преследованием и лишением свободы.