Вулканический остров переплыл океан и добрался до Австралии

Гигантский флот плавучих камней, извергнутых подводным вулканом в Тихом океане, пересек тысячи километров по волнам, добравшись до Австралии, а затем приступил к новому проекту: возрождению крупнейшей в мире системы коралловых рифов.

Звучит как безумная фантазия? Отнюдь! Это реальная история, произошедшая совсем недавно, лишний раз напомнила нам, что неисповедимы пути, которыми разные земные экосистемы могут пересечься друг с другом.

Что еще более странно, подобное происходит не в первый раз. Извержение в 2001 году на том же безымянном вулкане, расположенном недалеко от островов Вавау в Тонге и обозначаемом как Вулкан F или 0403-091, привело к появлению аналогичной скалистой флотилии, которая также спустя год пришвартовалась к Австралии.