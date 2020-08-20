Вулканический остров переплыл океан и добрался до Австралии

Гигантский флот плавучих камней, извергнутых подводным вулканом в Тихом океане, пересек тысячи километров по волнам, добравшись до Австралии, а затем приступил к новому проекту: возрождению крупнейшей в мире системы коралловых рифов.
Звучит как безумная фантазия? Отнюдь! Это реальная история, произошедшая совсем недавно, лишний раз напомнила нам, что неисповедимы пути, которыми разные земные экосистемы могут пересечься друг с другом.
Что еще более странно, подобное происходит не в первый раз. Извержение в 2001 году на том же безымянном вулкане, расположенном недалеко от островов Вавау в Тонге и обозначаемом как Вулкан F или 0403-091, привело к появлению аналогичной скалистой флотилии, которая также спустя год пришвартовалась к Австралии.
Образованный извержениями «плот» представляет собой плавучий остров из пемзы — своеобразную платформу, состоящую из множества кусков высокопористой вулканической породы. Каждый из этих небольших камней несет «на борту» водоросли, ракушки, кораллы, а также другие морские организмы. Эти крошечные путешественники в конечном итоге пересекают океан и могут помочь засеять и пополнить исчезающие коралловые рифы.
Брайан прекрасно осведомлен об этих миграциях пемзы. Он изучал вулканические плоты в течение 20 лет, исследуя извержение 2001 года, а также другие подводные извержения. В его последнем исследовании, опубликованном в прошлом месяце, изучалось извержение подводной горы Гавр в 2012 году, которая также расположена в южной части Тихого океана.
Это событие считается крупнейшим из когда-либо зарегистрированных извержений подводного вулкана, в целом эквивалентным самому мощному извержению вулкана на суше в ХХ веке. В результате этого события образовался гигантский плот из пемзы, который рассыпался по площади, вдвое превышающей Новую Зеландию.
В результате извержения вулкана F в прошлом году было снято потрясающее видео, на котором показано, как выглядят эти гигантские плоты, напоминающие нефтяные пятна. Эти сюрреалистические плавучие образования сами по себе не опасны, но они могут повредить лодки и в некоторых случаях испортить береговую линию, как свидетельствует другое видео этого года.
Однако в последнем случае исследователи надеются, что пемзовый плот принесет пользу Большому Барьерному рифу у побережья Австралии, на котором обесцвечиваются кораллы из-за нагрева мирового океана и изменений климата.
«Пемзовые плоты сами по себе не помогут напрямую смягчить воздействие изменения климата на Большой Барьерный риф. Речь идет об увеличении числа «новобранцев», новых кораллов и других организмов, строящих рифы. Это почти как порция витаминов для развития Большого Барьерного рифа», — говорит Брайан.
Сейчас плот из пемзы размером с 20 000 футбольных полей находится на всем протяжении восточного побережья Австралии от Таунсвилла на севере Квинсленда до северного Нового Южного Уэльса: он простирается более чем на 1300 километров береговой линии.