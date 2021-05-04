Вулканический пепел засыпал остров: фото NASA

9 апреля 2021 года на острове Сент-Винсент в Карибском море началось извержение вулкана Суфриер, и его последствия ощущаются до сих пор. Сначала ветер разнес пепельные шлейфы на большие расстояния: в частности, пепел достиг лежащего в 190 километрах Барбадоса.
Кроме того, на Сент-Винсент обрушился «дождь» из крошечных измельченных камней и осколков вулканического стекла. Изображения, полученные с помощью Operational Land Imager спутника Landsat 8, показывают северо-западную часть острова с интервалом в месяц: за две недели до извержения, и спустя две недели.
Following several explosive eruptions from #Soufrière on the #Caribbean island of Saint Vincent, volcanic ash poses myriad hazards in the air and on the ground. #ICESat2 #Landsat https://t.co/VsXKYbdYwU pic.twitter.com/JDvOkdWO4O— NASA Earth (@NASAEarth) April 30, 2021
Уже на мартовском снимке можно видеть участок коричневого цвета: пробуждаясь, вулкан выбрасывал пепел и газ. Но спустя месяц от растительности не осталось и следа. В NASA поясняют, что вулканический пепел сильно отличается от мягкой «пыли», которую можно найти в камине. Вулканические частицы твердые и имеют острые края. Этот пепел примерно в десять раз плотнее снега, и накапливаясь в виде толстых слоев, он убивает посевы, обрушивает крыши и делает воду непригодной для использования. Пропитавшись дождем, он превращается в сплошной поток, который устремляется вниз по склонам в долины.
Кроме того, влажный вулканический пепел способен проводить электричество, а это означает, что он может вызвать короткое замыкание и выход из строя оборудования. Пепел, который можно видеть на этих фотографиях NASA, находится не только на земле, но и в воздухе на расстоянии до 10 километров. Поэтому он также представляет угрозу для самолетов: частицы могут повредить реактивные двигатели, пропеллеры и другие системы.
Узнайте, как начиналось извержение Суфриера.