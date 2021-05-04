Вулканический пепел засыпал остров: фото NASA

Уже на мартовском снимке можно видеть участок коричневого цвета: пробуждаясь, вулкан выбрасывал пепел и газ. Но спустя месяц от растительности не осталось и следа. В NASA поясняют, что вулканический пепел сильно отличается от мягкой «пыли», которую можно найти в камине. Вулканические частицы твердые и имеют острые края. Этот пепел примерно в десять раз плотнее снега, и накапливаясь в виде толстых слоев, он убивает посевы, обрушивает крыши и делает воду непригодной для использования. Пропитавшись дождем, он превращается в сплошной поток, который устремляется вниз по склонам в долины.

Кроме того, влажный вулканический пепел способен проводить электричество, а это означает, что он может вызвать короткое замыкание и выход из строя оборудования. Пепел, который можно видеть на этих фотографиях NASA, находится не только на земле, но и в воздухе на расстоянии до 10 километров. Поэтому он также представляет угрозу для самолетов: частицы могут повредить реактивные двигатели, пропеллеры и другие системы.

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