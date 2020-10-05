Выдра нашла свою любовь на сайте знакомств

В британском Корнуолльском заказнике для ластоногих вот уже четыре года живет еще и азиатская бескоготная выдра по имени Харрис. Харрис переехал в заказник в 2016 году из Уэльского горного зоопарка, где его отвергла собственная выдриная семья. В заказнике самец сразу сдружился с самкой своего вида по имени Абрикос, которая жила здесь и до этого.
Сотрудники заповедника отмечают, что Харрис очень сильно любил самку и был ей слепо предан (в природе азиатские бескоготные выдры образуют моногамную пару на всю жизнь), поэтому когда Абрикос умерла в возрасте 16 лет, он искренне страдал по ней. Самец оказался в одиночестве впервые за четыре года и казался совершенно потерянным. Бескоготные выдры — самый социальный (и самый миниатюрный) вид выдр, поэтому Харрису было крайне тяжело оставаться одному.
В заказнике посчитали, что такой преданный самец, как Харрис, заслуживает второго шанса на любовь, и решили найти «вдовцу» подругу. Первым делом «сводники» создали в Интернете отдельный «сайт знакомств», где разместили анкету Харриса.
«Я очень внимателен, я люблю обниматься, и я очень хороший слушатель», — гласила анкета. «Я буду любить тебя как ни одна другая выдра» (игра слов love like no otter / like no other — любить как никакая другая выдра / любить как никто другой).
Вскоре на анкету откликнулись из морского заповедника в Скарборо (Норт-Йоркшир). Там в одиночестве осталась выдра Тыковка, которая тоже недавно потеряла своего пожилого спутника жизни — Эрика. Было решено, что Харрис отправится к своей новой подруге — для того, чтобы облегчить знакомство двух взрослых одиноких выдр, лучше привести самца в привычную среду обитания самки, чтобы тот быстрее проявил покорность ей.
«Тыковке было очень одиноко, поэтому мы очень рады, что Харрис отправится к ней», — говорит Тодд Герман, куратор выставки Sea Life в Скарборо. «[Мы] надеемся, что его прибытие обеспечит ей утешение и дружбу».
«Нам будет очень грустно, когда Харрис уедет», — отмечают в Корнуолльском заказнике. «Но мы останемся на связи, чтобы знать, как у него и Тыковки идут дела».
Послушайте, как звучит хор гигантских выдр.