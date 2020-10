Выдра нашла свою любовь на сайте знакомств

В британском Корнуолльском заказнике для ластоногих вот уже четыре года живет еще и азиатская бескоготная выдра по имени Харрис. Харрис переехал в заказник в 2016 году из Уэльского горного зоопарка, где его отвергла собственная выдриная семья. В заказнике самец сразу сдружился с самкой своего вида по имени Абрикос, которая жила здесь и до этого.

Сотрудники заповедника отмечают, что Харрис очень сильно любил самку и был ей слепо предан (в природе азиатские бескоготные выдры образуют моногамную пару на всю жизнь), поэтому когда Абрикос умерла в возрасте 16 лет, он искренне страдал по ней. Самец оказался в одиночестве впервые за четыре года и казался совершенно потерянным. Бескоготные выдры — самый социальный (и самый миниатюрный) вид выдр, поэтому Харрису было крайне тяжело оставаться одному.

В заказнике посчитали, что такой преданный самец, как Харрис, заслуживает второго шанса на любовь, и решили найти «вдовцу» подругу. Первым делом «сводники» создали в Интернете отдельный «сайт знакомств», где разместили анкету Харриса.

«Я очень внимателен, я люблю обниматься, и я очень хороший слушатель», — гласила анкета. «Я буду любить тебя как ни одна другая выдра» (игра слов love like no otter / like no other — любить как никакая другая выдра / любить как никто другой).