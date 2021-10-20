Вымершие японские волки оказались ближайшими родственниками собак

Согласно новому исследованию, в ходе которого ученые секвенировали геномы девяти музейных образцов японского волка (Canis lupus hodophilax), именно этот вид теснее всего связан с предком собак, чем все другие виды волков.

Большинство ученых считают, что собаки произошли от обыкновенных серых волков или их предков, однако у современных серых волков родства с нынешними домашними собаками особо не наблюдается. Вот почему ученые взяли за основу гипотезу о том, что собаки происходят от ныне вымершего вида волков.

Японские волки обитали на одноименных островах. Они являлись уникальным подвидом серого волка, потому что их геном отличался от генома как древних, так и от современных волков. Вымерли эти псовые чуть больше сотни лет назад. Последний зарегистрированный представитель вида Canis lupus hodophilax погиб в 1905 году, но образцы японских волков хранятся в нескольких музеях Японии и Европы. Ученые смогли получить образцы тканей и костей, из которых получилось извлечь ДНК. Оказалось, что среди всех подвидов волков именно японские находятся ближе всего к монофилетической группе собак.