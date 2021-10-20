Вымершие японские волки оказались ближайшими родственниками собак

Согласно новому исследованию, в ходе которого ученые секвенировали геномы девяти музейных образцов японского волка (Canis lupus hodophilax), именно этот вид теснее всего связан с предком собак, чем все другие виды волков.
Большинство ученых считают, что собаки произошли от обыкновенных серых волков или их предков, однако у современных серых волков родства с нынешними домашними собаками особо не наблюдается. Вот почему ученые взяли за основу гипотезу о том, что собаки происходят от ныне вымершего вида волков.
Японские волки обитали на одноименных островах. Они являлись уникальным подвидом серого волка, потому что их геном отличался от генома как древних, так и от современных волков. Вымерли эти псовые чуть больше сотни лет назад. Последний зарегистрированный представитель вида Canis lupus hodophilax погиб в 1905 году, но образцы японских волков хранятся в нескольких музеях Японии и Европы. Ученые смогли получить образцы тканей и костей, из которых получилось извлечь ДНК. Оказалось, что среди всех подвидов волков именно японские находятся ближе всего к монофилетической группе собак.
Сравнение этих геномов с геномами других волков и собак показало, что японский волк принадлежит к особой эволюционной ветви псовых, которая возникла от 40 000 до 20 000 лет назад. Некоторые из этих животных позже превратились в японских волков, а другие породили собак. Благодаря исследованию получилось узнать, что многие собаки унаследовали геном предков японских волков благодаря интрогрессивной гибридизации – формы проникновения генов одного вида в генетический фонд другого вида.
Этот «раскол», скорее всего, произошел в Восточной Азии: это позволяет предположить, что именно здесь жил прямой предок собак. Исследователи надеются извлечь ДНК из древних костей волка, найденных в этом регионе, чтобы подтвердить это, но, по их словам, сохранность ДНК в настолько древних костях вряд ли будет достаточно хорошей для получения четких сведений.
Древнейшие захоронения собак предполагают, что люди доисторического периода уже держали у себя собак в качестве домашних животных. По словам исследователей, даже если будет подтверждено, что предки собак жили в Восточной Азии, это не обязательно означает, что приручили собак именно там.
Геномы также показывают, что после первичного разделения эволюционных путей предков японских волков и собак произошла еще одна интрогрессивная гибридизация между японской линией волков и первыми собаками. Скорее всего, это произошло не менее 10 000 лет назад, потому что геном останков ездовой собаки, живущей в то время, уже унаследовал 2% ДНК японского волка. Ученые считают, что эта гибридизация произошла до того, как волки достигли Японии.
Динго и имеют наибольшее количество ДНК японского волка – около 5,5%. Наибольшая степень гибридизации (5,5% генома японского волка) отмечается у собак динго и новогвинейских поющих собак, а также у японских пород собак (3-4%).
Оригинал исследования можно прочитать здесь.