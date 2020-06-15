Вымирающих красных панд будут отслеживать с помощью GPS-ошейников

Местные жители даже дали имена 10 пандам, за которыми установили пристальную слежку: Паару, Долма, Чинтапу, Мехчаха, Бхумо, Сенеханг, Нгима, Бриан, Нинамма и Праладдеви.

Красная (малая) панда (Ailurus fulgens) первоначально считалась родственницей енота из-за кольцевого рисунка на хвосте, а позже ее связывали с медвежьим семейством, к которому принадлежит большая панда. Однако ни то, ни другое не было правдой.

В 2016 году исследователи выяснили, что красные панды принадлежат к собственному семейству пандовых (которое представлено одним родом и видом — как раз-таки этих красных панд) и являются одними из наиболее эволюционно отличающихся и находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих в мире. Одна из причин: утрата лесов, в которых обитают животные. Кроме того, уменьшение запасов бамбука для их пропитания является большой проблемой для красных панд.

Защитники природы в Непале надеются, что исследование, которое продлится около года, даст ценные данные о том, как лучше защитить одну из последних оставшихся популяций, основываясь на новой информации об их видотипичном поведении и лесных маршрутах.