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Природа

Вымирающих красных панд будут отслеживать с помощью GPS-ошейников

National Geographic Россия
15 июня 2020
Красная панда
Фото: Mathias Appel / flickr.com
Специалисты по охране природы хотят больше узнать о том, что угрожает животным и как их можно спасти, не забирая из дикой природы.

Десяти красным пандам надели GPS-ошейники для того, чтобы отслеживать их передвижения в непальских лесах возле горы Канченджанга в Гималаях. Млекопитающие, которые проживают в восточных Гималаях и юго-западе Китая, находятся под угрозой исчезновения, их численность достигает всего нескольких тысяч.

Шесть самок и четыре самца также отслеживаются с помощью фотоловушек, расставленных в лесу. Исследование проводят члены разношерстной команды, собравшейся для спасения зврьков: ученые, ветеринары, правительственные чиновники и природоохранная группа Red Panda Network.

«Это важный этап для сохранения красной панды», — Ман Бахадур Кхадка, генеральный директор департамента лесов и охраны почв Непала.

Местные жители даже дали имена 10 пандам, за которыми установили пристальную слежку: Паару, Долма, Чинтапу, Мехчаха, Бхумо, Сенеханг, Нгима, Бриан, Нинамма и Праладдеви.

Красная (малая) панда (Ailurus fulgens) первоначально считалась родственницей енота из-за кольцевого рисунка на хвосте, а позже ее связывали с медвежьим семейством, к которому принадлежит большая панда. Однако ни то, ни другое не было правдой. 

В 2016 году исследователи выяснили, что красные панды принадлежат к собственному семейству пандовых (которое представлено одним родом и видом — как раз-таки этих красных панд) и являются одними из наиболее эволюционно отличающихся и находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих в мире. Одна из причин: утрата лесов, в которых обитают животные. Кроме того, уменьшение запасов бамбука для их пропитания является большой проблемой для красных панд.

Защитники природы в Непале надеются, что исследование, которое продлится около года, даст ценные данные о том, как лучше защитить одну из последних оставшихся популяций, основываясь на новой информации об их видотипичном поведении и лесных маршрутах.

 

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