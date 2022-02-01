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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Выползший из унитаза варан напугал туриста в Таиланде: видео

National Geographic Россия

Фото: CGTN America / YouTube

Фото: CGTN America / YouTube

К счастью, никто (включая варана) не пострадал.

Инцидент произошел в Таиланде. 37-летний британский турист Джейсон Кингман снимал жилье в городе Патхум Тани, когда к нему заявился необычный гость. Зайдя в туалет, Джейсон заметил, как из сифона унитаза торчит голова большой ящерицы – ей оказался крупный варан. 

Кингман сразу достал смартфон и три минуты снимал, как рептилия медленно выбралась из воды наполовину, а потом остановилась, будто раздумывая, куда ей направляться дальше. В конце концов варан нырнул обратно в унитаз.

Кингман рассказал, что первым варана заметила его подруга Чантима Чайрисук. «Она позвонила мне и сказала, что в унитазе что-то шевелится. Я сразу подумал, что это странно, но даже представить не мог, что это будет варан. Они заглядывали к нам в сад, но мне впервые пришлось видеть такого в туалете», – пояснил британец. 

Чантима пояснила, что до этого на улице распылялись пестициды. По ее мнению, варан мог проникнуть в канализационную систему в поисках укрытия. 

Пара столкнулась с молодой особью полосатого, или водяного варана (Varanus salvator). Взрослые представители этого вида могут вырастать до трех метров в длину. Они водятся в каналах и прудах в крупных городах Таиланда, где питаются рыбой, змеями, лягушками и объедками. Как и большинство варанов, они могут быть весьма агрессивны, когда им угрожают, а их укус может вызвать серьезное воспаление. 

Между прочим, унитаз – лазейка в квартиру не только для варанов, но для крыс и даже кобр. 

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