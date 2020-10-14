Выпущенные на Кавказе леопарды осваиваются в горном краю

Переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica) — один из крупнейших подвидов леопарда, который едва не истребили в прошлом веке. К 1950-м годам на Кавказе сохранились лишь единичные особи леопарда. А в 1960-е годы переднеазиатский леопард полностью был истреблен на российском Кавказе. В 2005 г. экспертами WWF России и ИПЭЭ РАН была разработана Программа восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. В рамках этой программы 20 августа в Кавказском заповеднике обрели настоящую свободу два молодых и сильных леопарда — Кодор и Лаба, самец и самка. Позже еще двух особей выпустили в Северной Осетии-Алании — тоже самца с самкой по имени Баксан и Агура.

Мы уже рассказывали, как их выпуск в дикую природу был тщательно подготовлен специалистами; теперь настало время узнать, как у них (и других ранее реинтродуцированных в этот край особей) обстоят дела.

Как сообщают специалисты, выпущенные животные всё шире осваивают территорию и увеличивают площадь освоенного ими пространства. Так, в Кавказском заповеднике Лаба прошла 138 км с момента выпуска, а за прошедший месяц она проделала путь в 56 км. Однако она очень осторожна и с 20 августа ни разу не удалялась от места, где была выпущена, более чем на 6,5 км. А участок, который она использует, составляет не более 25 км². Максимальная высота, которую покорила юная леопардесса в Кавказском заповеднике, составляет 2 761 метр над уровнем моря.

К сожалению, ошейник выпущенного вместе с ней самца Кодора перестал передавать информацию месяц назад. Есть надежда, что со зверем все в порядке, просто произошли неполадки в работе ошейника или блок передачи данных был поврежден в схватке с добычей. В ближайшее время специально оснащённая полевая группа выдвигается на поиск леопарда или его ошейника в регион, где слышен сигнал его радио-маячка.

Выпущенные в Северной Осетии животные большую часть прошедшего месяца держались в обширном лесном массиве, где расположен Турмонский заказник. Агура с момента выпуска прошла путь в 168 км, из них за прошедший месяц 121 км. Как и Лаба, она очень аккуратна и не стремится слишком отдалиться от места выпуска – максимальное расстояние, на которое она отходила от него, составляет 20,5 км. Агура не предпринимала попыток покорять вершины – предпочитала держаться не выше 1100 метров над уровнем моря. Она освоила обширный участок в долинной зоне, площадь которого составляет к настоящему моменту 224 км².

Баксан гораздо активнее Агуры в своей тяге к познанию неведомых пространств: с момента выпуска он прошел 263 км, из которых на сентябрь пришлось 190 км. Площадь, которую освоил Баксан после выпуска, составляет 314,6 кв.км². При этом он считает нужным периодически возвращаться к тому месту, где был выпущен, и пока ни разу не отходил от него дальше, чем на 16,5 км. Все леопарды до сих пор находятся на территориях тех ООПТ, где были выпущены. Только Баксан дважды выходил за пределы Турмонского заказника, но не уходил от его границ более чем на 1,5 км. Однажды он был зафиксирован видеокамерой с автомобиля, когда перебегал дорогу.

В течение сентября звери добывали себе пропитание самостоятельно. За прошедший месяц у Лабы в Кавказском заповеднике зарегистрировано три охоты, при полевой проверке на месте специалисты подтвердили останки двух серн и одной оленухи. По добычам Кодора информации нет из-за упомянутых неполадок в работе ошейника. В Северной Осетии отмечено три подтвержденные охоты Агуры, ее добычей стали енотовидная собака и два жирных барсука. Баксан за протекший период также добыл двух енотовидных собак, барсука и одну одичавшую собаку, бродившую в лесном массиве.

За весь период, прошедший после выпуска, ни разу не было отмечено встреч выпущенных леопардов друг с другом. Среднее расстояние, на котором держится Агура относительно Баксана, составляет около 18,5 км.

Выпущенные в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления леопарда, — это только первые шаги по созданию новой популяции: на Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов. Все животные специально протестированы, они умеют охотиться на диких копытных и избегают встреч с человеком.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания «РусГидро».