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Природа

Высочайшай пик Швеции подтаял и перестал быть самым высоким

12 сентября 2019
Кебнекайсе
Южный пик Кебнекайсе
Фото: Wikimedia Commons
Кебнекайсе, Швеция. Фото: Andreas Thell / Flickr.com
Вид с южного пика Кебнекайсе
Фото: Andreas Thell / Flickr.com
Ученые связывают это с глобальным потеплением.

Южный пик горы Кебнекайсе считался самой высокой точкой на территории страны, но теперь утратил этот статус. В августе исследователи измерили точную высоту южного пика, и оказалось, что она составляет 2 095,6 метров. Это на 1,2 метра ниже соседнего северного пика.

За последние 50 лет пик уменьшился на 24 метра из-за таяния ледяного покрова, а в последние 10 лет вершина уменьшалась на метр в год.

Экстремальные температуры этим летом устанавливают рекорды в Швеции, Финляндии и Норвегии для станций выше полярного круга.

Кебнекайсе находится в 150 километрах к северу от Полярного круга – в регионе, который нагревается примерно в два раза быстрее остальной планеты.

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