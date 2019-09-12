Южный пик горы Кебнекайсе считался самой высокой точкой на территории страны, но теперь утратил этот статус. В августе исследователи измерили точную высоту южного пика, и оказалось, что она составляет 2 095,6 метров. Это на 1,2 метра ниже соседнего северного пика.

За последние 50 лет пик уменьшился на 24 метра из-за таяния ледяного покрова, а в последние 10 лет вершина уменьшалась на метр в год.

Экстремальные температуры этим летом устанавливают рекорды в Швеции, Финляндии и Норвегии для станций выше полярного круга.

Кебнекайсе находится в 150 километрах к северу от Полярного круга – в регионе, который нагревается примерно в два раза быстрее остальной планеты.