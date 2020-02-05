Выстрел – эксцентричный способ разнять сцепившихся рогами оленей

Житель канадского округа Калгари Расс Райт (Russ Wright) возвращался домой, когда на заснеженном поле заметил двух оленей. Остановившись, он понял, что животные крепко сцепились рогами. Ему даже показалось, что один из оленей мертв, и Райт позвонил в Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных.

Поединки среди самцов оленей — обычное дело. В брачный сезон они сражаются за самок, и подобные битвы нередко заканчиваются смертью одного из соперников. В ходе ожесточенной схватки незадачливые соперники также могут сцепиться рогами, и самостоятельно с этой ситуацией им не справиться.