Выстрел – эксцентричный способ разнять сцепившихся рогами оленей

Житель канадского округа Калгари Расс Райт (Russ Wright) возвращался домой, когда на заснеженном поле заметил двух оленей. Остановившись, он понял, что животные крепко сцепились рогами. Ему даже показалось, что один из оленей мертв, и Райт позвонил в Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных.
Поединки среди самцов оленей — обычное дело. В брачный сезон они сражаются за самок, и подобные битвы нередко заканчиваются смертью одного из соперников. В ходе ожесточенной схватки незадачливые соперники также могут сцепиться рогами, и самостоятельно с этой ситуацией им не справиться.
Сержант местной природоохранной службы Скотт Коллвейт (Scott Kallweit) приехал на вызов вовремя. Сначала он хотел выстрелить дротиком с транквилизатором, но понял, что этим создал бы еще одну потенциально опасную ситуацию: полное энергии животное раздавило бы обездвиженного сородича. И тогда Коллвейт взял свой дробовик, заряженный пулями 12 калибра. С первой попытки он отбил кусок рога одного из оленей, и животные расцепились.
Quick thinking and good shooting by @FWEnforcement Sgt. Scott Kallweit to free two tangled deer. Only needed one shot #yyc #abwildlife @GlobalCalgary— Michael King (@MKingGlobal) February 1, 2020
🎥: Russ Wright pic.twitter.com/8qJbMjNuAB
Коллвейт говорит, что это был лучший исход из возможных. Он также добавляет, что в это время года олени естественным образом сбрасывают рога, а с весны начинают отращивать их заново. Таким образом, животное быстро восстановится после полученного повреждения. Кусочек рога сержант сохранил на память.