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Природа

Выжившие: 5 видов животных, которые нам удалось сохранить

Моника Серрано и Райан Уильямс
10 февраля 2020
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Сверху вниз: лесной ибис, обыкновенный полосатик (финвал), амстердамский альбатрос
Фото: Flickr.com
Эти пять видов животных могли исчезнуть, но, благодаря работе специалистов по охране природы, популяции восстановились.

Более четверти всех видов, которые оценивал Международный союз охраны природы (МСОП), считаются вымирающими. Многие из них успели побывать в разных категориях Красного списка этого союза: прошли путь от статуса «вызывают наименьшие опасения» до «уязвимые», «исчезающие», «находящиеся на грани полного исчезновения» и в итоге – «исчезнувшие». Однако время от времени какому-нибудь виду все же удается выжить и выйти из этого списка. 

В 2018 году упорная работа специалистов по охране природы помогла улучшить статус 13 видов по всему миру (5 представлены здесь). За подобные достижения можно порадоваться, но ученые опасаются, что смена статуса замедлит темп увеличения популяции, необходимый для сохранения видов. По данным за 2019 год, численность тех видов, чей природоохранный статус был изменен, снова начинает сокращаться.

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Исчезающей популяций считается та, где недостаточно особей, способных обеспечить генетическое разнообразие, необходимое для процветания вида или его функционирования в экосистеме. 

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Кэти Армстронг, NGM MAPS Чтобы рассмотреть инфографику, откройте и приблизьте картинку

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Почитайте о проекте «Фотоковчег», призванном показать, каких животных мы теряем. 