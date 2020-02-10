Выжившие: 5 видов животных, которые нам удалось сохранить

Более четверти всех видов, которые оценивал Международный союз охраны природы (МСОП), считаются вымирающими. Многие из них успели побывать в разных категориях Красного списка этого союза: прошли путь от статуса «вызывают наименьшие опасения» до «уязвимые», «исчезающие», «находящиеся на грани полного исчезновения» и в итоге – «исчезнувшие». Однако время от времени какому-нибудь виду все же удается выжить и выйти из этого списка.

В 2018 году упорная работа специалистов по охране природы помогла улучшить статус 13 видов по всему миру (5 представлены здесь). За подобные достижения можно порадоваться, но ученые опасаются, что смена статуса замедлит темп увеличения популяции, необходимый для сохранения видов. По данным за 2019 год, численность тех видов, чей природоохранный статус был изменен, снова начинает сокращаться.

Исчезающей популяций считается та, где недостаточно особей, способных обеспечить генетическое разнообразие, необходимое для процветания вида или его функционирования в экосистеме.