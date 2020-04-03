Выжившие: какие виды получилось сохранить в 2019 году

В 1980-х численность гигантских панд в Китае снизилось до 1100 особей. Несколько десятилетий в стране велись работы по их сохранению, в итоге панд вычеркнули из списка уязвимых видов. Сохранение среды обитания, борьба с браконьерством и успешные программы по разведению в неволе могут спасти большинство животных, даже самых уязвимых.

В 2019 году сразу 10 видов улучшили положение в списке находящихся под угрозой исчезновения (составляется Международным союзом охраны природы). Многим другим нужна помощь, прежде всего тем, кого специалисты по защите окружающей среды пытаются спасти от вымирания. Ниже — лишь некоторые из них.