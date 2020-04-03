Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Выжившие: какие виды получилось сохранить в 2019 году

Текст: Нина Строклик; Фото: Джоул Сартори / PhotoArk
03 апреля 2020
pjimage (3).jpg
Благодаря усилиям природоохранных организаций по всему миру удалось сохранить не один вид животных, находящихся на грани вымирания.

В 1980-х численность гигантских панд в Китае снизилось до 1100 особей. Несколько десятилетий в стране велись работы по их сохранению, в итоге панд вычеркнули из списка уязвимых видов. Сохранение среды обитания, борьба с браконьерством и успешные программы по разведению в неволе могут спасти большинство животных, даже самых уязвимых. 

В 2019 году сразу 10 видов улучшили положение в списке находящихся под угрозой исчезновения (составляется Международным союзом охраны природы). Многим другим нужна помощь, прежде всего тем, кого специалисты по защите окружающей среды пытаются спасти от вымирания. Ниже — лишь некоторые из них.

Суматранский носорог (на грани исчезновения)

STOCK_NationalGeographic_2747852.jpg
Суматранский носорог

Во всем мире их всего 80 особей – это на 70% меньше, чем 20 лет назад. Чтобы спасти вид, группы по защите окружающей среды помогли перевезти носорогов в заповедники и установили наблюдение за последними дикими особями в Индонезии. Надежды возлагаются на программы по разведению: в неволе уже родилось несколько детенышей носорога.

Эдипов тамарин (на грани исчезновения)

STOCK_NationalGeographic_2165745.jpg
Эдипов тамарин

Эта крохотная длинноволосая обезьянка живет только в тропических лесах Колумбии, а сельское хозяйство и рост городов значительно сократили популяцию вида за последние десятилетия. Цель проекта Proyecto Titi – восстановить вид. С 2011-го по 2018 год эта организация при поддержке Фонда охраны природы Диснея защитила 5600 гектаров среды обитания тамаринов, запустила образовательные программы и открыла новые заповедники и территории, чтобы повысить численность популяции.

Миграция монархов (феномен под угрозой)

STOCK_NationalGeographic_1346497.jpg

Около 20 лет назад, из-за изменений климата и сокращения площади лесов, численность бабочек-монархов начала падать. В 2014 году Канада, Мексика и США создали рабочую группу по защите миграционного маршрута бабочки. Принимаемые меры помогают: в 2019 году численность монархов выросла, а лесная зона, где их находили, по сравнению с 2018-м увеличилась на 144%.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Как спасти исчезающие языки загадками

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла