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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Выжившие после астероида: откуда произошли современные змеи

Анастасия Баринова
15 сентября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Одно из великих массовых вымираний стало для рептилий временем расцвета.

Около 66 миллионов лет назад случилось мел-палеогеновое вымирание (мел-третичное, мел-кайнозойское, K-T вымирание): одно из пяти «великих массовых вымираний». Считается, что оно было вызвано падением метеорита, и его результатом стало исчезновение нептичьих динозавров и ряда других представителей фауны. В общей сложности погибло 76% всех видов животных, а для растений этот показатель превышает 80%.

Однако все наземные экосистемы быстро восстановились. Филогенетики из Университета Бата (Великобритания) изучали эволюцию змей. Ранее наука рассматривала их в числе немногих животных, переживших К-Т вымирание, но позднейшие исследования показали, что большинство видов вследствие падения метеорита все же погибло. Тем не менее, в наши дни насчитывается более 3700 видов змей, которые отличаются огромным разнообразием.

По мнению ученых, исчезновение врагов и конкурентов (в том числе других видов змей) позволило немногим выжившим развиваться и совершенствоваться. Они свободно перемещались, изучая новые условия и адаптируясь к ним.

«Вымирание действовало как форма «созидательного разрушения»: уничтожая старые виды, оно дало возможность тем, кто остался, использовать пробелы в экосистеме, экспериментируя с новыми образами жизни и средами обитания», — исследователь-эволюционист Ник Лонгрич.
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Научная работа подтверждает фундаментальную роль мел-палеогенового вымирания, и эти тенденции — общая эволюционная черта, характерная для всех современных представителей фауны. «Уничтожение биоразнообразия дает возможность появиться новым вещам и колонизировать новые территории. В конечном итоге жизнь становится даже разнообразнее, чем раньше», — говорят они.

В наши дни уже идет шестое массовое вымирание, и его скорость все увеличивается.

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