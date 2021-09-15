Выжившие после астероида: откуда произошли современные змеи

Около 66 миллионов лет назад случилось мел-палеогеновое вымирание (мел-третичное, мел-кайнозойское, K-T вымирание): одно из пяти «великих массовых вымираний». Считается, что оно было вызвано падением метеорита, и его результатом стало исчезновение нептичьих динозавров и ряда других представителей фауны. В общей сложности погибло 76% всех видов животных, а для растений этот показатель превышает 80%.

Однако все наземные экосистемы быстро восстановились. Филогенетики из Университета Бата (Великобритания) изучали эволюцию змей. Ранее наука рассматривала их в числе немногих животных, переживших К-Т вымирание, но позднейшие исследования показали, что большинство видов вследствие падения метеорита все же погибло. Тем не менее, в наши дни насчитывается более 3700 видов змей, которые отличаются огромным разнообразием.

По мнению ученых, исчезновение врагов и конкурентов (в том числе других видов змей) позволило немногим выжившим развиваться и совершенствоваться. Они свободно перемещались, изучая новые условия и адаптируясь к ним.