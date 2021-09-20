Взгляд из глубины: объявлены победители конкурса Ocean Photography Awards
Британский журнал Oceanographic Magazine, посвященный водному миру, объявил победителей конкурса на лучшие фотографии. Он включает шесть основных категорий и главный приз. «Фотографом года» стала Эми Джан: она сняла зеленую черепаху в окружении «стеклянных» рыбок.
В конкурсе принимают участие фотографы со всего мира. Награду «Выбор сообщества» получил Фил де Гланвиль: герой его снимка, серфер Джек Робинсон, покоряет знаменитую волну The Right в Австралии. Среди других категорий – «Забота об океане», «Исследование океана» и «Приключения». Приз «Молодой фотограф» вручается участникам в возрасте до 21 года, а фотографы, представившие большое количество работ, соревнуются в категории «Портфолио».
На снимке, сделанном Рене Капоццола, показана мальгашская ночная акула на фоне заходящего солнца во Французской Полинезии. В новой редакции Красной книги этот вид был отнесен к уязвимым. Вторая премия в этой категории досталась главной победительнице конкурса, Эми Джайн – манта в водах Западной Австралии; третьим призером стала Эмили Ледвидж. Герой ее снимка, пятнистая острозубая кунья акула, все чаще попадается в сети браконьеров.
Посмотрите на фотографии, победившие в конкурсе лучших снимков птиц.