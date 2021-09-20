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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Взгляд из глубины: объявлены победители конкурса Ocean Photography Awards

Анастасия Баринова
20 сентября 2021
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Фотограф года, 3-е место
Фото: Matty Smith/Ocean Photography Awards
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Фотограф года, 2-е место
Фото: Henley Spiers/Ocean Photography Awards
Снимки не только иллюстрируют красоту морской природы, но и привлекают внимание к экологическим проблемам.

Британский журнал Oceanographic Magazine, посвященный водному миру, объявил победителей конкурса на лучшие фотографии. Он включает шесть основных категорий и главный приз. «Фотографом года» стала Эми Джан: она сняла зеленую черепаху в окружении «стеклянных» рыбок.

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В конкурсе принимают участие фотографы со всего мира. Награду «Выбор сообщества» получил Фил де Гланвиль: герой его снимка, серфер Джек Робинсон, покоряет знаменитую волну The Right в Австралии. Среди других категорий – «Забота об океане», «Исследование океана» и «Приключения». Приз «Молодой фотограф» вручается участникам в возрасте до 21 года, а фотографы, представившие большое количество работ, соревнуются в категории «Портфолио».

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The Community Choise Award
Фото: Phil De Glanville/Ocean Photography Awards
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Ocean Conservation Photographer of the Year
Фото: Karim Sabuncuoglu/Ocean Photography Awards
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Ocean Exploration Photographer of the Year
Фото: Martin Broen/Ocean Photography Awards
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Ocean Adventure Photographer of the Year
Фото: Ben Thouard/Ocean Photography Awards
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Young Ocean Photographer of the Year
Фото: Hannah Le Leu/Ocean Photography Awards
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The Collective Portfolio Award
Фото: Stefan Christmann/Ocean Photography Awards

В этом году также была добавлена дополнительная номинация для женщин: Female Fifty Fathoms Award. Организаторы отмечают, что представительницы прекрасного пола гораздо реже увлекаются и дайвингом, и подводной съемкой. Отдельная награда призвана вдохновить женщин на эти занятия. 

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На снимке, сделанном Рене Капоццола, показана мальгашская ночная акула на фоне заходящего солнца во Французской Полинезии. В новой редакции Красной книги этот вид был отнесен к уязвимым. Вторая премия в этой категории досталась главной победительнице конкурса, Эми Джайн – манта в водах Западной Австралии; третьим призером стала Эмили Ледвидж. Герой ее снимка, пятнистая острозубая кунья акула, все чаще попадается в сети браконьеров.

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Female Fifty Fathoms Award, 1-е место
Фото: Renee Capozzola/Ocean Photography Awards
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Female Fifty Fathoms Award, 2-е место
Фото: Aimee Jan/Ocean Photography Awards
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Female Fifty Fathoms Award, 3-е место
Фото: Emilie Ledwidge/Ocean Photography Awards

Посмотрите на фотографии, победившие в конкурсе лучших снимков птиц.

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