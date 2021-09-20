Взгляд из глубины: объявлены победители конкурса Ocean Photography Awards

В конкурсе принимают участие фотографы со всего мира. Награду «Выбор сообщества» получил Фил де Гланвиль: герой его снимка, серфер Джек Робинсон, покоряет знаменитую волну The Right в Австралии. Среди других категорий – «Забота об океане», «Исследование океана» и «Приключения». Приз «Молодой фотограф» вручается участникам в возрасте до 21 года, а фотографы, представившие большое количество работ, соревнуются в категории «Портфолио».