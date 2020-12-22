Взрослый крокодил-каннибал напал на детеныша: фото

«Я впервые видела подобную сцену с участием крокодила <…> Мы минут 30 сидели у воды, ожидая появления крокодилов. Внезапно, мы увидели, как один из них схватил другого. Примерно через минуту он сжал челюсти и затащил жертву в воду. Он уплыл вместе со своим обедом», — рассказывает Баттер.

Поедание особей своего вида не является большой редкостью у рептилий, включая крокодилов. Биологи связывают это с тем, что у них нет родительской заботы в том виде, в каком она распространена у птиц и млекопитающих. Фактически, крокодилы не осознают, что перед ними особь собственного вида, и судят о возможной жертве только с точки зрения ее размеров и возможности поймать ее.

Однако есть и исключения: посмотрите на заботливого папашу-крокодила, который перевозит на своей спине сотню детенышей.