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Природа

Взрослый крокодил-каннибал напал на детеныша: фото

National Geographic Россия
22 декабря 2020
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Вероятно, жертве нападения выжить не удалось.

69-летняя фотограф из Нидерландов Ян Баттер поделилась фотографиями, сделанными в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. 

По словам любительницы дикой природы, ей удалось заснять сцену нападения взрослого нильского крокодила (Crocodylus niloticus) на детеныша с расстояния около 30 метров. По оценкам Баттер, крокодил-каннибал весил не меньше полтонны. 

«Я впервые видела подобную сцену с участием крокодила <…> Мы минут 30 сидели у воды, ожидая появления крокодилов. Внезапно, мы увидели, как один из них схватил другого. Примерно через минуту он сжал челюсти и затащил жертву в воду. Он уплыл вместе со своим обедом», — рассказывает Баттер. 

Поедание особей своего вида не является большой редкостью у рептилий, включая крокодилов. Биологи связывают это с тем, что у них нет родительской заботы в том виде, в каком она распространена у птиц и млекопитающих. Фактически, крокодилы не осознают, что перед ними особь собственного вида, и судят о возможной жертве только с точки зрения ее размеров и возможности поймать ее.

Однако есть и исключения: посмотрите на заботливого папашу-крокодила, который перевозит на своей спине сотню детенышей. 

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