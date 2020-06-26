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Природа

Молнии над Южной Америкой побили рекорды по длине и продолжительности

Михаил Сысоев
26 июня 2020
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Фото: public.wmo.int
Новые методы обнаружения молний дали результат в кратчайшие сроки.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) утвердила два новых мировых рекорда, касающихся гигантских молний. Самой длинной когда-либо зарегистрированной молнией теперь считается грозовой разряд, протянувшийся от Атлантического океана через часть Бразилии в Аргентину, 31 октября 2018 года. Его длина составила 709 километров, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный 20 июня 2007 года в США (321 км).

Самый продолжительный разряд молнии был зафиксирован в Аргентине 4 марта 2019 года. Он длился 16,73 секунды. И это также стало более чем двукратным увеличением рекорда. 30 августа 2012 года во Франции разряд молнии длился 7,74 секунды. Новые рекорды удалось зафиксировать благодаря данным со спутников GOES-16 и GOES-17. 

«Такие экологические крайности — это живые примеры того, на что способна природа, а также научный прогресс в возможности проводить такие оценки. Вполне вероятно, что в будущем мы сможем фиксировать еще более масштабные явления по мере совершенствования технологий обнаружения молний», — Рэндалл Червени, главный докладчик ВМО по климатическим и метеорологическим экстремальным явлениям.

Новые записи будут внесены в архив ВМО о экстремальных погодных и климатических явлениях в мире, а также будут опубликованы в следующем выпуске Geophysical Research Letters.

Последние достижения в области космического картирования молний дают возможность непрерывно измерять степень и продолжительность вспышек в широких геопространственных областях. Эти новые инструменты включают в себя геостационарные картографы молний (GLM) на геостационарных эксплуатационных спутниках окружающей среды серии R (GOES-16 и 17), а также европейский метеорологический генератор третьего поколения (MTG) и китайский FY-4 Lightning Mapping Imager, говорится в отчете ВМО.

Всемирная метеорологическая организация является специализированным межправительственным учреждением Организации Объединенных Наций в области метеорологии. Это авторитетный источник ООН по вопросам состояния атмосферы Земли, океанов, климата.

Сопоставимые по размерам молнии были зарегистрированы в Бразилии и США в прошлом году, однако они немного не дотянули до рекорда. 

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