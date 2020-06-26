Молнии над Южной Америкой побили рекорды по длине и продолжительности

Новые записи будут внесены в архив ВМО о экстремальных погодных и климатических явлениях в мире, а также будут опубликованы в следующем выпуске Geophysical Research Letters.

Последние достижения в области космического картирования молний дают возможность непрерывно измерять степень и продолжительность вспышек в широких геопространственных областях. Эти новые инструменты включают в себя геостационарные картографы молний (GLM) на геостационарных эксплуатационных спутниках окружающей среды серии R (GOES-16 и 17), а также европейский метеорологический генератор третьего поколения (MTG) и китайский FY-4 Lightning Mapping Imager, говорится в отчете ВМО.

Всемирная метеорологическая организация является специализированным межправительственным учреждением Организации Объединенных Наций в области метеорологии. Это авторитетный источник ООН по вопросам состояния атмосферы Земли, океанов, климата.

Сопоставимые по размерам молнии были зарегистрированы в Бразилии и США в прошлом году, однако они немного не дотянули до рекорда.

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