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Природа

На дне Калифорнийского залива нашли дерущихся червей

National Geographic Россия
25 мая 2020
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Фото: ZooKeys
Их называют «червями Элвиса» в честь знаменитого певца и, похоже, они действительно сражаются между собой.

Ученые из калифорнийского Института океанографии Скриппса, изучая «червей Элвиса» — морских многощетинковых глубоководных червей из рода Peinaleopolynoe — столкнулись с их необычайно агрессивным поведением, которое никогда ранее не наблюдалось у подобных животных. 

По словам морского биолога Грега Рауза, о поведении этих существ размером до нескольких сантиметров пока известно довольно мало, поэтому ученым еще не удалось определить, почему они устраивают между собой стычки. 

«Внезапно, они начали изображать джиттербаг (танец, похожий на буги-вуги и рок-н-ролл — прим.редакции), а затем стали драться и кусать друг друга. Никто никогда не видел такого поведения у червей <…> Почему они проявляют агрессию и что она означает, неизвестно, но наблюдать за этим удивительно. Я ускорил видео в 4 раза», — Грег Рауз.

Черви, показанные на видео, принадлежат к недавно открытому виду Peinaleopolynoe orphanae. В основном, они имеют блестящий голубой окрас, но могут быть и других цветов, например, черными или красными. 

Ранее исследователи полагали, что существует только один вид «червя Элвиса» — Peinaleopolynoe elvisi. Это создание было названо в честь Элвиса Пресли, а вернее в честь его знаменитых ярких нарядов. Команда Рауза, сравнив генетический материал различных «червей Элвиса» друг с другом и с ДНК других видов червей, определила, что существует четыре вида, принадлежащих к роду Peinaleopolynoe.

Упомянутый выше Р. orphanae был найден в водах Калифорнийского залива, P. goffrediae — в каньоне Монтерей у побережья Калифорнии, а P. mineoi — около Коста-Рики. Все эти виды объединяет яркая окраска, но ученым неизвестно, зачем она нужна, поскольку эти животные существуют на глубоководье, куда не проникает солнечный свет и, кроме того, у «червей Элвиса» нет глаз. 

Исследователи обнаружили на некоторых особях «червей Элвиса» небольшие ранки и надрезы. Это говорит о том, что стычки между ними — это обычное явление. 

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