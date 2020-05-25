На дне Калифорнийского залива нашли дерущихся червей

Черви, показанные на видео, принадлежат к недавно открытому виду Peinaleopolynoe orphanae. В основном, они имеют блестящий голубой окрас, но могут быть и других цветов, например, черными или красными.

Ранее исследователи полагали, что существует только один вид «червя Элвиса» — Peinaleopolynoe elvisi. Это создание было названо в честь Элвиса Пресли, а вернее в честь его знаменитых ярких нарядов. Команда Рауза, сравнив генетический материал различных «червей Элвиса» друг с другом и с ДНК других видов червей, определила, что существует четыре вида, принадлежащих к роду Peinaleopolynoe.

Упомянутый выше Р. orphanae был найден в водах Калифорнийского залива, P. goffrediae — в каньоне Монтерей у побережья Калифорнии, а P. mineoi — около Коста-Рики. Все эти виды объединяет яркая окраска, но ученым неизвестно, зачем она нужна, поскольку эти животные существуют на глубоководье, куда не проникает солнечный свет и, кроме того, у «червей Элвиса» нет глаз.

Исследователи обнаружили на некоторых особях «червей Элвиса» небольшие ранки и надрезы. Это говорит о том, что стычки между ними — это обычное явление.