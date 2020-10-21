WWF просит Минприроды защитить морских млекопитающих

Раньше морских млекопитающих (например, каланов, сивучей и моржей) охранял принятый в 1986 году приказ, который запрещал тревожить их в местах их обитания. Однако теперь они лишены этой защиты — надолго ли, неизвестно.

«Единственный правовой акт, устанавливающий специализированный правовой режим охраны местообитаний морских млекопитающих, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, был признан недействующим 25 июня этого года, — рассказывает Татьяна Шувалова, директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России. — Однако альтернатив упраздненному Приказу Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих» предложено не было».

Из-за отмены Приказа оказались недействительными запреты на ведение хозяйственной и иной деятельности в районах лежбищ и прилегающих к ним акваториях. Такие нормы помогали снизить уровень беспокойства морских млекопитающих в их привычных местах обитания. А это важно для поддержания здоровья популяций и их естественного воспроизводства.

«Для таких животных как сивучи и моржи безопасность на лежбище – это вопрос жизни и смерти. Пугливые от природы, эти тучные животные (масса тела самца моржа может достигать 2 тонн, сивуча – 1000 кг) склонны к массовой панике, во время которой взрослые особи могут раздавить насмерть детенышей и нанести травмы друг другу, — рассказывает Борис Соловьев, главный координатор проектов WWF России по морским охраняемым территориям. — Спровоцировать моржовую панику могут самые, казалось бы, безобидные явления: проходящее вдалеке судно, звук двигателя самолета, лодки и пр. Более того, из-за уменьшения ледового покрова Северного Ледовитого океана в последнее время моржи вынуждены проводить больше времени на суше, а значит, и лежбища их становятся более переполненными, и паника в таких местах, приведет к бóльшим потерям. Ведь на одном лежбище может собираться до 100 тысяч особей!»

В Фонде предупреждают, что отмена Правил крайне негативно отразится на благополучии отдельных популяций и «качестве жизни» всех морских млекопитающих, в том числе, занесенных в Красную книгу РФ.