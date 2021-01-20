WWF России представляет фильм-экспедицию по первозданным лесам Архангельской области
«Лешукония. Ускользающая красота» – так называется документальный фильм об экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) в удаленный уголок Архангельской области, где еще сохранилась дикая, нетронутая человеком тайга, чистые реки, редкие растения и животные. Ученые исследуют уникальные места, чтобы защитить их от возможной вырубки. В случае неудачи эти документальные кадры – всё, что может остаться от первозданных лесов Лешуконии уже через пару десятилетий.
С первых кадров фильма перед зрителем открываются великолепные виды на уходящие за горизонт таежные леса, никогда не осваивавшиеся в промышленном масштабе. С высоты птичьего полета Лешукония кажется необитаемой. Мы видим здесь лес таким, каким задумала его сама природа тысячи лет назад. По одной из версий название этого места происходит от слова «леший», которого в народе считают хозяином тайги.
Чтобы сохранить эти места и придать им охранный статус, команда WWF, в составе которой ботаники, зоологи, орнитологи, ландшафтоведы и почвоведы из нескольких регионов Северо-Запада, отправляется в дальнюю и сложную экспедицию.
Вместе с экспертами зрители отправятся по реке Четлас на лодках-плоскодонках, пройдут по лесным тропам, увидят растения, сохранившиеся с ледникового периода, встретятся с исчезающими зверями и птицами, узнают, как работают ученые, и услышат множество интересных фактов об удивительном мире северной тайги.
Закадровый текст к фильму озвучил режиссер, продюсер, ведущий телеканалов «Моя планета» и «Живая планета» и большой друг WWF России Константин Бышевой.
«Когда я впервые посмотрел это фильм, я был просто очарован суровой красотой этих диких мест и энтузиазмом специалистов, которые готовы преодолеть сотни километров по лесным дебрям, чтобы найти редкие растения и животных, исследовать самые укромные уголки. Большинство из нас никогда не бывало в таких лесах и даже не представляют, насколько они важны для благополучия всей планеты. И я очень надеюсь, что эти уникальные места удастся сохранить», – отметил Константин Бышевой.
Средства на работу по изучению и сохранению первозданных лесов Лешуконии и создание фильма были собраны в ходе акции, которую провела в своих гипермаркетах торговая сеть «Карусель» (X5 Retail Group) совместно с WWF России.
Что такое первозданные леса?
Первозданные леса – это последние уголки дикой природы, где природные процессы не нарушены, а редким видам растений и животных пока ничто не угрожает. Они помогают регулировать климатический и водный режимы планеты, рекам – оставаться полноводными, а почву защищают от деградации. Только 1/5 всех лесов России (247 млн га) сохранилась в первозданном виде. Россия входит в тройку лидеров по объемам и скорости их утраты – из-за пожаров, вырубки и строительства инфраструктуры.
Согласно исследованию WWF, каждый год Россия теряет более 1,6 млн га первозданных лесов и темпы стремительно растут. По оценке WWF, уже через 80 лет мы можем потерять их все. Уникальные экосистемы древних лесов формировались веками, однако этот хрупкий баланс можно разрушить очень быстро. Утрату экосистем первозданных лесов человеку не под силу восполнить посадками молодого леса. Поэтому так важно сохранить то, что у нас осталось!
Узнать больше и встать на стражу первозданных лесов: https://forest.wwf.ru/