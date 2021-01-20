WWF России представляет фильм-экспедицию по первозданным лесам Архангельской области

«Лешукония. Ускользающая красота» – так называется документальный фильм об экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) в удаленный уголок Архангельской области, где еще сохранилась дикая, нетронутая человеком тайга, чистые реки, редкие растения и животные. Ученые исследуют уникальные места, чтобы защитить их от возможной вырубки. В случае неудачи эти документальные кадры – всё, что может остаться от первозданных лесов Лешуконии уже через пару десятилетий.

С первых кадров фильма перед зрителем открываются великолепные виды на уходящие за горизонт таежные леса, никогда не осваивавшиеся в промышленном масштабе. С высоты птичьего полета Лешукония кажется необитаемой. Мы видим здесь лес таким, каким задумала его сама природа тысячи лет назад. По одной из версий название этого места происходит от слова «леший», которого в народе считают хозяином тайги.

Чтобы сохранить эти места и придать им охранный статус, команда WWF, в составе которой ботаники, зоологи, орнитологи, ландшафтоведы и почвоведы из нескольких регионов Северо-Запада, отправляется в дальнюю и сложную экспедицию.