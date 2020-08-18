Как россияне воспринимают проблему нелегальных рубок: соцопрос

По результатам нового исследования WWF России, 80% граждан считают проблему нелегальных рубок актуальной для страны. Противоположного мнения придерживается лишь 13% населения. Социологический опрос показал, что проблема имеет высокую значимость для граждан вне зависимости от их возраста, пола, достатка или размера населенного пункта. При этом наиболее остро к ней относятся жители Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Среди них 9 из каждых 10 опрошенных относят нелегальные рубки лесов к числу актуальных для России проблем.
Согласно исследованию, две трети населения (63%) считает легальное происхождение древесины важным требованием при изготовлении лесобумажной продукции. Этот показатель тоже практически не изменился с момента предыдущего замера в 2016 году (62%). Для трети россиян законность заготовки древесины по-прежнему не важна.
«Любопытно, что несмотря на такое большое и стабильное внимание общественности к вопросам легальности лесозаготовок, большинство российских потребителей при этом до сих пор не знакомо с маркировкой FSC (Лесного попечительского совета). А ведь наличие этой маркировки на товарах – пусть и не единственный, но наиболее очевидный и часто встречающийся знак легальности происхождения древесины. FSC-сертифицированная продукция, будь то бумага, мебель, упаковка или другой товар, сделана из древесины, которая легально заготавливалась в лесу, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство», – отмечает Александр Воропаев, координатор проектов Лесной программы WWF России.
Как показал опрос, только 16% опрошенных встречали знак FSC на упаковке, что сопоставимо с результатами 2016 г. Зачастую это жители мегаполисов и молодежь. Наиболее информированы о знаке FSC оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет.
День экологического долга наступает, когда человечество исчерпает все ресурсы, которые планета способна восполнить за год. Соответственно, чем раньше наступает этот день, тем больше люди задолжали планете и взяли ресурсов в долг у будущих поколений. Помочь исправить ситуацию под силу каждому: важно бережно потреблять воду, тепло- и электроэнергию, не покупать лишнего, а при выборе товаров в магазинах обращать внимание на эко-маркировки – специальные значки, которые информируют о том, что продукт был создан с заботой об окружающей среде. Разобраться в экомаркировках и узнать, как можно сократить долг перед планетой, можно ответив на вопросы теста на сайте Дня экодолга.