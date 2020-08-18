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Природа

Как россияне воспринимают проблему нелегальных рубок: соцопрос

WWF России
18 августа 2020
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Подавляющее число граждан обеспокоено нелегальными лесозаготовками в России, однако на маркировку FSC, в том числе свидетельствующую о легальности древесины, обращают внимание лишь немногие.

По результатам нового исследования WWF России, 80% граждан считают проблему нелегальных рубок актуальной для страны. Противоположного мнения придерживается лишь 13% населения. Социологический опрос показал, что проблема имеет высокую значимость для граждан вне зависимости от их возраста, пола, достатка или размера населенного пункта. При этом наиболее остро к ней относятся жители Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Среди них 9 из каждых 10 опрошенных относят нелегальные рубки лесов к числу актуальных для России проблем.

«Обеспокоенность граждан сохраняется на протяжении последних лет. К примеру, когда мы проводили аналогичное исследование в 2016 году, 76% респондентов ответили, что, по их мнению, нелегально заготавливаемой древесины в России много или очень много. Схожие результаты опросов 2016 г. и 2020 г. свидетельствуют о том, что ответственное отношение к управлению лесами для россиян очень важно. При этом население беспокоит и дальнейшая судьба нелегально заготовленной древесины», – говорит Андрей Щеголев, директор Лесной программы WWF России.
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Согласно исследованию, две трети населения (63%) считает легальное происхождение древесины важным требованием при изготовлении лесобумажной продукции. Этот показатель тоже практически не изменился с момента предыдущего замера в 2016 году (62%). Для трети россиян законность заготовки древесины по-прежнему не важна.

«Любопытно, что несмотря на такое большое и стабильное внимание общественности к вопросам легальности лесозаготовок, большинство российских потребителей при этом до сих пор не знакомо с маркировкой FSC (Лесного попечительского совета). А ведь наличие этой маркировки на товарах – пусть и не единственный, но наиболее очевидный и часто встречающийся знак легальности происхождения древесины. FSC-сертифицированная продукция, будь то бумага, мебель, упаковка или другой товар, сделана из древесины, которая легально заготавливалась в лесу, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство», – отмечает Александр Воропаев, координатор проектов Лесной программы WWF России.

Как показал опрос, только 16% опрошенных встречали знак FSC на упаковке, что сопоставимо с результатами 2016 г. Зачастую это жители мегаполисов и молодежь. Наиболее информированы о знаке FSC оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет.

«Сегодня интерес к экологически осознанному потреблению чаще всего проявляет молодежь. Мы надеемся, что число людей, которые не просто обеспокоены нелегальными рубками, но при этом готовы выбирать товары из сертифицированной древесины, будет расти среди всех категорий граждан. Такие акции как День экологического долга призваны напомнить потребителям, что выбор каждого из нас влияет на будущее нашей планеты – наше будущее», – говорит Андрей Щеголев, директор Лесной программы WWF России.

День экологического долга наступает, когда человечество исчерпает все ресурсы, которые планета способна восполнить за год. Соответственно, чем раньше наступает этот день, тем больше люди задолжали планете и взяли ресурсов в долг у будущих поколений. Помочь исправить ситуацию под силу каждому: важно бережно потреблять воду, тепло- и электроэнергию, не покупать лишнего, а при выборе товаров в магазинах обращать внимание на эко-маркировки – специальные значки, которые информируют о том, что продукт был создан с заботой об окружающей среде. Разобраться в экомаркировках и узнать, как можно сократить долг перед планетой, можно ответив на вопросы теста на сайте Дня экодолга.

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