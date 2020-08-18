Как россияне воспринимают проблему нелегальных рубок: соцопрос

Согласно исследованию, две трети населения (63%) считает легальное происхождение древесины важным требованием при изготовлении лесобумажной продукции. Этот показатель тоже практически не изменился с момента предыдущего замера в 2016 году (62%). Для трети россиян законность заготовки древесины по-прежнему не важна.

«Любопытно, что несмотря на такое большое и стабильное внимание общественности к вопросам легальности лесозаготовок, большинство российских потребителей при этом до сих пор не знакомо с маркировкой FSC (Лесного попечительского совета). А ведь наличие этой маркировки на товарах – пусть и не единственный, но наиболее очевидный и часто встречающийся знак легальности происхождения древесины. FSC-сертифицированная продукция, будь то бумага, мебель, упаковка или другой товар, сделана из древесины, которая легально заготавливалась в лесу, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство», – отмечает Александр Воропаев, координатор проектов Лесной программы WWF России.

Как показал опрос, только 16% опрошенных встречали знак FSC на упаковке, что сопоставимо с результатами 2016 г. Зачастую это жители мегаполисов и молодежь. Наиболее информированы о знаке FSC оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет.