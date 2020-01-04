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Природа

Ядовитая змея выжила в посудомоечной машине: видео

Анастасия Баринова
04 января 2020
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Восточная коричневая змея (лат. Pseudonaja textilis)
Фото: Scott Eipper/Flickr.com
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Фото: Snake Catchers Adelaide
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Фото: Snake Catchers Adelaide
Люди чудом избежали опасности

Семейная пара, живущая в Южной Австралии, собиралась разгрузить посудомоечную машину, когда заметила притаившуюся внутри змею. В Австралии большинство рептилий – крайне ядовиты, и на место были вызваны специалисты из организации Snake Catchers Adelaide.

Они установили, что это сетчатая, или восточная коричневая змея (лат. Pseudonaja textilis). По токсичности яда этот вид занимает второе место в мире среди всех сухопутных змей. В результате укуса возникают головокружение, диарея, упадок сил, конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 

Вероятно, рептилия проникла в установку через сливную трубу, но в какой момент это произошло, непонятно: посудомоечный цикл занял 2,5 часа.

Посмотрите, как сетчатая змея ест питона.