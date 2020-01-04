Ядовитая змея выжила в посудомоечной машине: видео

Семейная пара, живущая в Южной Австралии, собиралась разгрузить посудомоечную машину, когда заметила притаившуюся внутри змею. В Австралии большинство рептилий – крайне ядовиты, и на место были вызваны специалисты из организации Snake Catchers Adelaide.



Они установили, что это сетчатая, или восточная коричневая змея (лат. Pseudonaja textilis). По токсичности яда этот вид занимает второе место в мире среди всех сухопутных змей. В результате укуса возникают головокружение, диарея, упадок сил, конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца.