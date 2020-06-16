Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

Ягуаров в Центральной и Южной Америке стали убивать чаще в 200 раз (или даже больше)

National Geographic Россия
16 июня 2020
10944201336_e23fdb933f_k.jpg
Фото: cuatro77 / Flickr
Ягуар
Фото: wallpaperflare.com
Это связано с повышенным спросом на различные части этих животных среди китайских потребителей.

Новое исследование, опубликованное в журнале Conservation Biology, задокументировало, что за последние пять лет правоохранительным органам в Центральной и Южной Америке удлось перехватить части более 800 пойманных и убитых браконьерами ягуаров и оцелотов (главных кошек неотропической области). 

Эта цифра представляет собой 200-кратное увеличение числа случаев, выявленных ранее, и свидетельствует о значительном всплеске браконьерства. 

«Тенденции, которые мы раньше наблюдали в Азии, а затем в Африке, теперь начинают проявляться в Южной Америке. Если существует спрос на что-либо, он будет удовлетворен, даже если вам придется отправиться за необходимым на другой конец света», — Винсент Нжима, соавтор исследования из Университета Оксфорд Брукс.

Самым ценным дериватом (частью животного, использующейся для продажи) у ягуаров считаются зубы. Около 2000 зубов этих животных были перехвачены властями, в основном по пути в Китай, где они используются в ювелирных изделиях и народной медицине. Также были обнаружены попытки контрабанды костей ягуара, измельченных в порошок, в контейнерах для сухого молока. 

Правоохранительные органы также изымали шкуры ягуара, черепа, когти и даже мясо, которое иногда подпольно продается в ресторанах как деликатес. Исследователиуказывают, что иногда дериваты ягуаров могут продаваться в Китай под видом частей тела тигров — более востребованных в народной медицине зверей — или с целью заполнить рынок, «занятый» тиграми, частями ягуаров. 

По оценкам исследователей, в мире осталось около 173 000 ягуаров всех подвидов, а в Центральной и Южной Америке они утратили более 50 процентов естественной среды обитания из-за антропогенного фактора. Росту браконьерства способствует приток китайских проектов развития в Латинской Америке, который влечет за собой открытие новых торговых связей, в том числе на черном рынке. 

«Страны, которые имеют прочные связи с Китаем в сочетании со слабым управлением и высоким уровнем коррупции, представляют собой готовую формулу роста нелегальной торговли дикими животными», — Винсент Нжима.

В то время как количество дериватов ягуаров, перехваченных правоохранительными органами, резко возросло, исследователи полагают, что реальные цифры, вероятно, еще выше, поскольку большая часть контрабанды вывозится из стран Латинской Америки без обнаружения. 

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Звезда

Ягуары: призрачные видения Амазонии

Снег, снежинка, холод

Арктика: как туда попасть, кого там можно встретить и как там вообще выжить

Калан

Возможно, самая милая викторина в истории нашего сайта