Ягуаров в Центральной и Южной Америке стали убивать чаще в 200 раз (или даже больше)

Самым ценным дериватом (частью животного, использующейся для продажи) у ягуаров считаются зубы. Около 2000 зубов этих животных были перехвачены властями, в основном по пути в Китай, где они используются в ювелирных изделиях и народной медицине. Также были обнаружены попытки контрабанды костей ягуара, измельченных в порошок, в контейнерах для сухого молока.

Правоохранительные органы также изымали шкуры ягуара, черепа, когти и даже мясо, которое иногда подпольно продается в ресторанах как деликатес. Исследователиуказывают, что иногда дериваты ягуаров могут продаваться в Китай под видом частей тела тигров — более востребованных в народной медицине зверей — или с целью заполнить рынок, «занятый» тиграми, частями ягуаров.

По оценкам исследователей, в мире осталось около 173 000 ягуаров всех подвидов, а в Центральной и Южной Америке они утратили более 50 процентов естественной среды обитания из-за антропогенного фактора. Росту браконьерства способствует приток китайских проектов развития в Латинской Америке, который влечет за собой открытие новых торговых связей, в том числе на черном рынке.