Японские белки пристрастились к мухоморам

Специалисты считают, что животные научились есть ядовитые грибы в ходе эволюции.

Японские исследователи из Высшей научной школы Университета Кобе обнаружили белку вида Sciurus lis (японская белка), которая питается мухоморами. Один и тот же зверек регулярно прибегал к месту, где росли ядовитые грибы, и поедал их.

По мнению специалистов, белки вида Sciurus lis в ходе эволюции выработали защиту, позволяющую им есть мухоморы без опасности для жизни и здоровья. Уникальность открытия ученых состоит в том, что токсины грибов как раз и появились в ходе эволюции как средство защиты от поедания животными.

Однако, отметили авторы исследования, споры грибов не перевариваются в пищеварительном тракте белок, а значит, могут распространяться на новые территории, способствуя размножению мухоморов – так что белки не только разрушают, но и созидают. Специалисты Высшей научной школы Университета Кобе намерены продолжать изучение этого вопроса.

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Ранее сообщалось, что правительство Великобритании одобрило идею по использованию оральных контрацептивов для белок с целью контролировать их рождаемость. Контрацептивы будут добавлять в приманку из ореховой пасты, которую, в свою очередь, размещать в специальных кормушках.

По словам министра окружающей среды Великобритании Лорда Голдсмита, помимо того, что серые белки угрожают естественному биоразнообразию, ущерб, который они и другие инвазивные виды наносят лесам страны, обходится ее экономике в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в год.