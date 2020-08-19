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Природа

Ящерица Иисуса – василиск, который ходит по воде: видео

Дмитрий Апельсинов
19 августа 2020
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Фото: Wikimedia Commons
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Фото: cuatrok77 / Flickr.com
Шлемоносный василиск – не просто превосходный пловец.

Эх вы, маловеры… Не верите? А шлемоносный василиск (Basiliscus basiliscus) действительно может ходить по воде. За эту способность во многих местах эту ящерицу называют Jesus lizard — ящерица Иисуса. Выглядят ее прогулки по воде очень зрелищно.

Поражает как сам факт, так и скорость передвижения. По поверхности воды василиск может пробежать до 500 метров со скоростью 12 км/ч. Кроме того, животное способно стремительно перемещаться по земле (со скоростью до 11 км/ч — чуть медленнее, чем по воде) и прекрасно плавает. Под водой василиск может продержаться до получаса. Но конечно, в первую очередь, поражает способность ящерицы ходить по воде. Как такое возможно?

Конечно, есть насекомые, которые могут ходить по воде. Например, водомерки или водные пауки. Но их масса и габариты не идут ни в какое сравнение с василиском. Вес взрослой ящерицы достигает 600 грамм. Почему же василиск ходит по воде и не тонет?

Чтобы разгадать эту загадку, ученые записали перемещения ящерицы в прозрачной воде бассейна на высокоскоростную камеру. При замедленном просмотре выяснилось, что василиск все же скорее гребет при помощи задних лап с огромными когтями, чем бежит по воде. Именно за счет быстроты и силы, с которой ящерица перемещает свои лапы, она и держится на поверхности воды.

Вот как это выглядит:

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