Ящерица Иисуса – василиск, который ходит по воде: видео

Эх вы, маловеры… Не верите? А шлемоносный василиск (Basiliscus basiliscus) действительно может ходить по воде. За эту способность во многих местах эту ящерицу называют Jesus lizard — ящерица Иисуса. Выглядят ее прогулки по воде очень зрелищно.

Поражает как сам факт, так и скорость передвижения. По поверхности воды василиск может пробежать до 500 метров со скоростью 12 км/ч. Кроме того, животное способно стремительно перемещаться по земле (со скоростью до 11 км/ч — чуть медленнее, чем по воде) и прекрасно плавает. Под водой василиск может продержаться до получаса. Но конечно, в первую очередь, поражает способность ящерицы ходить по воде. Как такое возможно?

Конечно, есть насекомые, которые могут ходить по воде. Например, водомерки или водные пауки. Но их масса и габариты не идут ни в какое сравнение с василиском. Вес взрослой ящерицы достигает 600 грамм. Почему же василиск ходит по воде и не тонет?



