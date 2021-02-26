Ящерица в Перу покорила рекордную для рептилий высоту в 5400 метров
Исследователи обнаружили ящерицу на высоте 5400 метров над уровнем моря в Перуанских Андах. Такие условия для рептилий мягко говоря не слишком благоприятны: на такой высоте им суждено испытать на себе воздействие низких температур, интенсивного ультрафиолетового излучения и низкого содержания кислорода – однако эта чувствовала себя .
В октябре 2020 года зоолог Хосе Серденья из Национального университета Святого Августина в Арекипе и его коллеги совершили восхождение на вулкан Чачани в Перу, который возвышается на 6057 метров над уровнем моря. Команда исследователей искала ящериц из рода лиолемусов (Liolaemus) и нашла одну из них на рекордной высоте для рептилий.
«Мы заметили, как что-то движется между камнями. Сначала мы думали, что это мыши», — рассказывает Серденья.
Но приглядевшись получше, исследователи обнаружили, что это никакой не грызун, а ящерица. Предварительно скалолазку идентифицировали как вид Liolaemus tacnae. Эти рептилии обитают в высокогорных районах Перу, и по крайней мере одна популяция возле Чачани ранее была замечена на высоте около 4000 метров над уровнем моря.
Выживать в таких условиях тяжело даже млекопитающим. Но хладнокровные рептилии сталкиваются с дополнительными трудностями, связанными с регулированием температуры тела. До сих пор рекорд для рептилий принадлежал ящерице Phrynocephalus erythrurus, обнаруженной на Тибетском плато на высоте 5300 метров.
Род Liolaemus очень разнообразен и включает более 270 видов рептилий, которые приспособились к нелегкой жизни в самых разных местах по всей Южной Америке.
Серденья отметил, что установке такого рекорда могло способствовать изменение климата, что сделало условия пребывания ящерицы на высокогорье более щадящими.
Теперь исследователи планируют подтвердить идентификацию ящерицы с помощью физического и генетического анализа. Кроме того, ученые хотят больше узнать о физиологии рептилий, которые могут хранить секреты их высокогорного образа жизни.