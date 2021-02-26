Ящерица в Перу покорила рекордную для рептилий высоту в 5400 метров

Исследователи обнаружили ящерицу на высоте 5400 метров над уровнем моря в Перуанских Андах. Такие условия для рептилий мягко говоря не слишком благоприятны: на такой высоте им суждено испытать на себе воздействие низких температур, интенсивного ультрафиолетового излучения и низкого содержания кислорода – однако эта чувствовала себя .

В октябре 2020 года зоолог Хосе Серденья из Национального университета Святого Августина в Арекипе и его коллеги совершили восхождение на вулкан Чачани в Перу, который возвышается на 6057 метров над уровнем моря. Команда исследователей искала ящериц из рода лиолемусов (Liolaemus) и нашла одну из них на рекордной высоте для рептилий.

«Мы заметили, как что-то движется между камнями. Сначала мы думали, что это мыши», — рассказывает Серденья.

Но приглядевшись получше, исследователи обнаружили, что это никакой не грызун, а ящерица. Предварительно скалолазку идентифицировали как вид Liolaemus tacnae. Эти рептилии обитают в высокогорных районах Перу, и по крайней мере одна популяция возле Чачани ранее была замечена на высоте около 4000 метров над уровнем моря.