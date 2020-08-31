Язык цвета: почему хамелеоны на самом деле меняют свой окрас

Долгое время считалось, что хамелеоны изменяют окраску своего тела, чтобы слиться с окружающей средой. Однако главные причины смены цвета другие. Хамелеоны главным образом меняют цвет под воздействием окружающих факторов (освещение, температура, влажность воздуха и др.) и… своего настроения.

Из-за особенностей строения кожных покровов хамелеоны способны менять окраску своего тела со светлой на темно-коричневую или даже черную. Причем, эти изменения могут происходить как на всем теле рептилии, так и на отдельных его участках. Иногда причиной смены окраса могут стать внешние раздражители, вроде температуры, света или влажности, а иногда — ощущения и чувства. Но самое интересное то, что иногда окрас хамелеонов служит чем-то вроде сообщения, которое они стремятся передать своим собратьям.

Так, например, чаще всего светло-зеленый хамелеон Джексона демонстрирует своему сородичу-сопернику недовольство, когда меняет окрас на бурый. И если после этого противник не желает сдаваться, самцы начинают бороться рогами. А самцы пантеровых хамелеонов начинают менять свой окрас во время борьбы. «Дерущиеся» пантеровые хамелеоны могут принимать всевозможные оттенки красного и оранжевого цветов.

Однако самые крупные хамелеоны — гигантские хамелеоны — меняют свой окрас отнюдь не для соперничества. Самцы этого вида обычно окрашены скромнее самок, что, кстати, среди хамелеонов редкость, но на время брачного периода они буквально «расцветают» красками! А пустынные хамелеоны используют окрас своего тела для терморегуляции. Так, утром они обычно приобретают черный окрас для того, чтобы более эффективно поглощать тепло, а во время дневного зноя становятся серыми.

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