Язык земли: как песчаные дюны общаются друг с другом

Под действием ветра или воды небольшие груды песка принимают формы дюн. При этом они редко встречаются по отдельности: как в пустынях, так и на морском дне дюны передвигаются, создавая большие группы и располагаясь в том или ином порядке. Считается, что скорость дюны обратно пропорциональна ее размеру: меньшие движутся быстрее, а большие — медленнее. Изучая это явление, ученые из Кембриджского университета обнаружили, что этот процесс не хаотичен: по мере своего перемещения дюны взаимодействуют.
Выяснилось это почти случайно. Исследователи сконструировали уникальную экспериментальную установку с круговым потоком, позволяющую наблюдать за долгосрочным поведением дюн. При этом высокоскоростные камеры отслеживали движение отдельных частиц в самих дюнах. Руководитель исследования, профессор кафедры прикладной математики и теоретической физики в Кембридже Карол Бачик (Karol Bacik) рассказал, что в установку было помещено две дюны одинакового объема и одинаковой формы только для ускорения сбора данных.
Когда поток воды начал идти через две дюны, они начали сближаться, при этом сначала одна дюна двигалась быстрее другой, но постепенно скорости сравнялись. Уже это было удивительно — оказывается, что скорость дюн не обязательно коррелирует с их размерами.
По мере продолжения эксперимента дюны оказывались все дальше и дальше друг от друга: турбулентные вихри из первой дюны отталкивали вторую. В результате они расположились на противоположных сторонах кругового потока.
Результаты исследования важны для изучения долгосрочной миграции дюн, которая угрожает судоходным каналам, усиливает опустынивание местности и может нанести ущерб инфраструктуре. На следующем этапе ученые будут наблюдать за этими процессами непосредственно в пустынях и с использованием спутниковых снимков.