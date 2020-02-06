Язык земли: как песчаные дюны общаются друг с другом

Под действием ветра или воды небольшие груды песка принимают формы дюн. При этом они редко встречаются по отдельности: как в пустынях, так и на морском дне дюны передвигаются, создавая большие группы и располагаясь в том или ином порядке. Считается, что скорость дюны обратно пропорциональна ее размеру: меньшие движутся быстрее, а большие — медленнее. Изучая это явление, ученые из Кембриджского университета обнаружили, что этот процесс не хаотичен: по мере своего перемещения дюны взаимодействуют.

Выяснилось это почти случайно. Исследователи сконструировали уникальную экспериментальную установку с круговым потоком, позволяющую наблюдать за долгосрочным поведением дюн. При этом высокоскоростные камеры отслеживали движение отдельных частиц в самих дюнах. Руководитель исследования, профессор кафедры прикладной математики и теоретической физики в Кембридже Карол Бачик (Karol Bacik) рассказал, что в установку было помещено две дюны одинакового объема и одинаковой формы только для ускорения сбора данных.