Паразит, который живет во рту: языковая мокрица
Маленькое ракообразное, называемое «мокрица, поедающая язык» (Cymothoa exigua), способно функционально замещать собой целый орган хозяина. Эта мокрица не опасна для человека и паразитирует исключительно во рту некоторых видов рыб, в том числе пятнистого розового люциана (Lutjanus guttatus).
Как отмечает портал Elementy.ru, изоподы C. exigua паразитируют как минимум на 8 видах рыб: 7 видах из отряда окунеобразных (Perciformes): трех видах из семейства луциановых (Lutjanidae), одном виде из семейства помадазиевых (Haemulidae) и трех видах из семейства горбылевых (Sciaenidae), а также на одном виде из семейства атериновых отряда атеринообразных (Atheriniformes).
Обычно мокрица проникает в жабры рыбы и прикрепляется к основанию его языка. Сначала с помощью когтей на ножках паразит удерживается на языке и высасывает из него всю кровь, что вскоре приводит к его атрофии. После этого паразиту остается только прикрепиться к оставшимся мышцам культи языка, чтобы питаться кровью и слизью жертвы, выполняя взамен все функции «съеденного» органа. Как правило, такое соседство не приводит рыбу к смерти (хотя если паразит вырастет слишком большим, он заткнет глотку рыбы, и та может погибнуть от голоода; также ученые отмечали недостаток массы у рыб, во рту которых жили по две мокрицы).
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Welcome to Lembeh! If you don't know where Lembeh is, it is an island off of North Sulawesi, Indonesia. It is largely a shipping port, that happens to be home to the best muck diving in the world. It is also home to the craziest and weirdest creatures in the underwater world. So I though we would start you off with one of the most nightmare inducing creatures ever. The tongue eating parasite. This lovely isopod, basically eats it's host tongue and then replaces it with herself, yes it's a lady. The male lives in the gill plate. Lots more cool critters coming up soon!
Все молодые языковые мокрицы являются самцами, и только обретя надежное жилище в рыбной глотке, мокрица становится самкой и может принести потомство – разумеется, в том случае, если через жабры в рот к рыбе попадет еще один юный представитель Cymothoa exigua.
Считается, что паразит обитает у берегов Калифорнии, однако известен случай, когда его обнаружили в водах Великобритании. После этого возникло предположение, что ареал обитания паразита расширяется. Впрочем, возможно, что ракообразное проделало путь из Калифорнийского залива до вод Соединенного Королевства во рту люциана.