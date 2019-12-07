Паразит, который живет во рту: языковая мокрица

Маленькое ракообразное, называемое «мокрица, поедающая язык» (Cymothoa exigua), способно функционально замещать собой целый орган хозяина. Эта мокрица не опасна для человека и паразитирует исключительно во рту некоторых видов рыб, в том числе пятнистого розового люциана (Lutjanus guttatus).

Как отмечает портал Elementy.ru, изоподы C. exigua паразитируют как минимум на 8 видах рыб: 7 видах из отряда окунеобразных (Perciformes): трех видах из семейства луциановых (Lutjanidae), одном виде из семейства помадазиевых (Haemulidae) и трех видах из семейства горбылевых (Sciaenidae), а также на одном виде из семейства атериновых отряда атеринообразных (Atheriniformes).

Обычно мокрица проникает в жабры рыбы и прикрепляется к основанию его языка. Сначала с помощью когтей на ножках паразит удерживается на языке и высасывает из него всю кровь, что вскоре приводит к его атрофии. После этого паразиту остается только прикрепиться к оставшимся мышцам культи языка, чтобы питаться кровью и слизью жертвы, выполняя взамен все функции «съеденного» органа. Как правило, такое соседство не приводит рыбу к смерти (хотя если паразит вырастет слишком большим, он заткнет глотку рыбы, и та может погибнуть от голоода; также ученые отмечали недостаток массы у рыб, во рту которых жили по две мокрицы).