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Природа

Паразит, который живет во рту: языковая мокрица

Софья Демьянец
07 декабря 2019
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Известно много видов Cymothoa, но только мокрица вида Cymothoa exigua замещает собой язык хозяина.
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Цепляясь за мышцы бывшего языка, этот паразит заменяет его и берет на себя все его функции.
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Языковая мокрица достигает 3—4 см в длину.
Языковая мокрица – единственный паразит, который функционально заменяет собой целый орган хозяина.

Маленькое ракообразное, называемое «мокрица, поедающая язык» (Cymothoa exigua), способно функционально замещать собой целый орган хозяина. Эта мокрица не опасна для человека и паразитирует исключительно во рту некоторых видов рыб, в том числе пятнистого розового люциана (Lutjanus guttatus).

Как отмечает портал Elementy.ru, изоподы C. exigua паразитируют как минимум на 8 видах рыб: 7 видах из отряда окунеобразных (Perciformes): трех видах из семейства луциановых (Lutjanidae), одном виде из семейства помадазиевых (Haemulidae) и трех видах из семейства горбылевых (Sciaenidae), а также на одном виде из семейства атериновых отряда атеринообразных (Atheriniformes). 

Обычно мокрица проникает в жабры рыбы и прикрепляется к основанию его языка. Сначала с помощью когтей на ножках паразит удерживается на языке и высасывает из него всю кровь, что вскоре приводит к его атрофии. После этого паразиту остается только прикрепиться к оставшимся мышцам культи языка, чтобы питаться кровью и слизью жертвы, выполняя взамен все функции «съеденного» органа. Как правило, такое соседство не приводит рыбу к смерти (хотя если паразит вырастет слишком большим, он заткнет глотку рыбы, и та может погибнуть от голоода; также ученые отмечали недостаток массы у рыб, во рту которых жили по две мокрицы).

Все молодые языковые мокрицы являются самцами, и только обретя надежное жилище в рыбной глотке, мокрица становится самкой и может принести потомство – разумеется, в том случае, если через жабры в рот к рыбе попадет еще один юный представитель Cymothoa exigua.

Считается, что паразит обитает у берегов Калифорнии, однако известен случай, когда его обнаружили в водах Великобритании. После этого возникло предположение, что ареал обитания паразита расширяется. Впрочем, возможно, что ракообразное проделало путь из Калифорнийского залива до вод Соединенного Королевства во рту люциана.