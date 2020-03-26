Южные растения отправились на север: результаты мониторинга в Британии

Пять лет назад правительство Великобритании запустило Национальную систему мониторинга растений. Ее целью является изучение растительного мира и его реакции на новые климатические условия. Сбором данных занимались волонтеры – любители природы. Было выделено 30 возможных мест наблюдений: от лесных насаждений и живых изгородей до болотистых угодий. В каждом месте требовалось найти 30 заданных видов. Полученную информацию обрабатывали эксперты из благотворительной организации Plantlife и другие ученые.

На основе 15 000 сообщений выяснилось, что дикие орхидеи теперь встречаются в совершенно неожиданных местах. Например, офрис пчелоносная (лат. Óphrys apifera) никогда прежде не росла в Шотландии, а сейчас она комфортно себя чувствует на полях в районе Глазго и Эдинбурга. Другой вид, южная болотная орхидея (лат. Dactylorhiza praetermissa), переместилась значительно севернее, вплоть до Ньюкасла.



Среди других растений, которым на юге стало слишком жарко – суккулент очиток едкий (лат. Sédum ácre) и мятлик (лат. Poa). А вот растениям, которые изначально росли на севере, двигаться некуда, и они страдают от засухи и повышенной температуры. В этом ряду – камнеломка ручейная (лат. Saxifrága rivularis), лён слабительный (лат. Línum cathárticum), костёр ячменевидный (лат. Brómus hordeáceus) и другие виды.

Одновременно исследователи нашли представителей флоры, которые смогли приспособиться к новым условиям, не меняя ареала. Кустарник семейства розовые Sanguisorba minor теперь отращивает более длинные корни, чтобы найти воду в глубине почвы, а тимьян ползучий (лат. Thýmus serpýllum) эффективнее сохраняет редкую влагу с помощью своих листьев.

Подводя итоги исследования, доктор Тревор Дайнс (Trevor Dines) из Plantlife говорит, что главной неожиданностью была скорость передвижения растений: ранее ботаники полагали, что им потребуется больше времени на смену обстановки.



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