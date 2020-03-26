Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Все, что известно о коронавирусе, распространяющемся по миру
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Южные растения отправились на север: результаты мониторинга в Британии

Анастасия Баринова
26 марта 2020
48102526211_76bf3c0c02_k.jpg
Офрис пчелоносная
Фото: Allan Hopkins / Flickr
540px-Dactylorhiza_praetermissa_(plants).jpg
Южная болотная орхидея
Фото: Hans Hillewaert/Wikipedia
Природа активно реагирует на изменение климата.

Пять лет назад правительство Великобритании запустило Национальную систему мониторинга растений. Ее целью является изучение растительного мира и его реакции на новые климатические условия. Сбором данных занимались волонтеры – любители природы. Было выделено 30 возможных мест наблюдений: от лесных насаждений и живых изгородей до болотистых угодий. В каждом месте требовалось найти 30 заданных видов. Полученную информацию обрабатывали эксперты из благотворительной организации Plantlife и другие ученые.

На основе 15 000 сообщений выяснилось, что дикие орхидеи теперь встречаются в совершенно неожиданных местах. Например, офрис пчелоносная (лат. Óphrys apifera) никогда прежде не росла в Шотландии, а сейчас она комфортно себя чувствует на полях в районе Глазго и Эдинбурга. Другой вид, южная болотная орхидея (лат. Dactylorhiza praetermissa), переместилась значительно севернее, вплоть до Ньюкасла.

Среди других растений, которым на юге стало слишком жарко – суккулент очиток едкий (лат. Sédum ácre) и мятлик (лат. Poa). А вот растениям, которые изначально росли на севере, двигаться некуда, и они страдают от засухи и повышенной температуры. В этом ряду – камнеломка ручейная (лат. Saxifrága rivularis), лён слабительный (лат. Línum cathárticum), костёр ячменевидный (лат. Brómus hordeáceus) и другие виды.

Одновременно исследователи нашли представителей флоры, которые смогли приспособиться к новым условиям, не меняя ареала. Кустарник семейства розовые Sanguisorba minor теперь отращивает более длинные корни, чтобы найти воду в глубине почвы, а тимьян ползучий (лат. Thýmus serpýllum) эффективнее сохраняет редкую влагу с помощью своих листьев.

Подводя итоги исследования, доктор Тревор Дайнс (Trevor Dines) из Plantlife говорит, что главной неожиданностью была скорость передвижения растений: ранее ботаники полагали, что им потребуется больше времени на смену обстановки.

Узнайте, как медведи вносят вклад в «переезд» деревьев.

рекомендации
Волны

Пять звезд на берегу Телецкого озера

Пятипалый лист

Почему растения не любят, когда их трогают

Звезда

Окинава: Япония, которую не знают даже японцы