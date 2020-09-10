За последние 27 лет удалось спасти как минимум 28 видов животных от полного исчезновения
Как показало исследование, проведенное учеными из Университета в Ньюкасле и BirdLife International, с 1993 года меры по охране окружающей среды предотвратили глобальное исчезновение по крайней мере 28 видов птиц и млекопитающих.
Среди спасенных видов оказались попугай пуэрториканский амазон (Amazona vittata), лошадь Пржевальского (Equus ferus), бразильская птица Myrmotherula snowi, пиренейская рысь (Lynx pardinus), новозеландская птица черный ходулочник (Himantopus novaezelandiae) и другие.
Публикуя свои выводы, международная группа ученых оценила количество видов птиц и млекопитающих, которые исчезли бы навсегда, если бы не усилия защитников природы в последние десятилетия.
Исследователи обнаружили, что с 1993 года удалось предотвратить исчезновение 21–32 видов птиц и 7–16 видов млекопитающих, причем диапазоны значений отражают неопределенность, присущую оценке того, что могло произойти при гипотетических обстоятельствах.
Исследование выявило наиболее частые действия по предотвращению исчезновения этих видов птиц и млекопитающих. 21 вид птиц получил пользу от борьбы с инвазивными видами, 20 — от сохранения в зоопарках и коллекциях и 19 — от охраны участков. 14 видов млекопитающих получили пользу от законодательства, а 9 — от повторной интродукции и сохранения видов в зоопарках и коллекциях.
Результаты ученых показали, что без природоохранных мероприятий уровень вымирания мог быть примерно в 3-4 раза выше.
Одним из видов, изученных командой, был пуэрториканский амазон, небольшой вид попугаев, обитающий на острове Пуэрто-Рико. В 1975 году численность популяции в дикой природе составляла всего 13 особей. С 2006 года были предприняты усилия по реинтродукции этого вида в Государственный парк Рио-Абахо в Пуэрто-Рико. В 2017 году ураганы уничтожили первоначальную популяцию, после чего осталась только находившаяся в Рио-Абахо. Без усилий по реинтродукции попугаи вымерли бы в дикой природе.
Другие виды остаются только в неволе, но есть надежда на их возвращение в дикую природу. Лошадь Пржевальского вымерла в дикой природе в 1960-х годах. В 1990-х годах начались попытки ее реинтродукции, и в 1996 году в дикой природе родилась первая особь. Сейчас более 760 лошадей Пржевальского снова бродят по степям Монголии.
Это дает надежду на то, что другие виды животных и растений, находящихся сегодня только в зоопарках, ботанических садах или семенных банках, будут успешно возвращены в дикую природу в будущем.
«Обычно мы слышим плохие истории о кризисе биоразнообразия, и нет сомнений в том, что мы сталкиваемся с беспрецедентной его утратой в результате деятельности человека. Исчезновение целых видов может быть остановлено, если для этого будет достаточно желания. Это призыв к действию: показать масштаб проблемы и того, чего мы можем достичь, если будем действовать немедленно», — заключает Фил Макгоуэн, глава рабочей группы МСОП по выживанию видов.
Узнайте, почему численность популяций катастрофически сокращается.