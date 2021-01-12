За последние 30 лет было утрачено 420 млн гектаров лесов. Это площадь половины Бразилии

За последние три десятилетия темпы обезлесения Земли замедлились, однако, несмотря на это, с 1990 года было утрачено около 420 млн гектаров леса. На леса приходится основная часть всего наземного биоразнообразия планеты: 60 тысяч различных видов растений и деревьев, 80 процентов всех видов земноводных, 75 процентов видов птиц и 68 процентов видов млекопитающих обитают под крышей леса. Исчезновение лесов ведет к исчезновению многих диких видов флоры и фауны.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай. Как сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы, в России осталось 247 млн га первозданных лесов, которые не были затронуты человеком. Но они исчезают со скоростью более 1,6 млн га в год, и эта скорость стремительно растет.
Половина лесных территорий почти не пострадала от внешнего воздействия человека, а треть лесов — это девственные леса, не испытавшие на себе последствий человеческой деятельности. Тем не менее, исчезновение лесов продолжается, а значит лесного покрова лишатся новые территории планеты, говорится в сообщении ООН.
«Для того, чтобы повернуть вспять процесс обезлесения и утраты биоразнообразия, нам необходимо пересмотреть наши методы производства и масштабы потребления продовольствия», — отмечает Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
Он призвал сохранять леса и добиваться восстановления вырубленных насаждений. По его словам, усилия в этом направлении уже принесли свои плоды. Наибольший прирост охраняемых лесных территорий произошел в широколиственных вечнозеленых лесах, то есть тех, что обычно находятся в тропических зонах.
Эксперты напоминают, что деревья выполняют защитные функции: они предотвращают эрозию и потерю почв и смягчают последствия изменения климата. К тому же леса обеспечивают людей топливом и продовольствием. Для многих они являются важным источником дохода.
Так, сегодня на леса приходится более 86 млн «зеленых» рабочих мест. Из всех, кто живет в крайней нищете, свыше 90 процентов выживают за счет получаемых от леса продуктов дикой природы. Только в Латинской Америке от состояния леса зависит жизнь восьми миллионов малоимущих.