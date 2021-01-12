За последние 30 лет было утрачено 420 млн гектаров лесов. Это площадь половины Бразилии

Половина лесных территорий почти не пострадала от внешнего воздействия человека, а треть лесов — это девственные леса, не испытавшие на себе последствий человеческой деятельности. Тем не менее, исчезновение лесов продолжается, а значит лесного покрова лишатся новые территории планеты, говорится в сообщении ООН.

«Для того, чтобы повернуть вспять процесс обезлесения и утраты биоразнообразия, нам необходимо пересмотреть наши методы производства и масштабы потребления продовольствия», — отмечает Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Он призвал сохранять леса и добиваться восстановления вырубленных насаждений. По его словам, усилия в этом направлении уже принесли свои плоды. Наибольший прирост охраняемых лесных территорий произошел в широколиственных вечнозеленых лесах, то есть тех, что обычно находятся в тропических зонах.

Эксперты напоминают, что деревья выполняют защитные функции: они предотвращают эрозию и потерю почв и смягчают последствия изменения климата. К тому же леса обеспечивают людей топливом и продовольствием. Для многих они являются важным источником дохода.

Так, сегодня на леса приходится более 86 млн «зеленых» рабочих мест. Из всех, кто живет в крайней нищете, свыше 90 процентов выживают за счет получаемых от леса продуктов дикой природы. Только в Латинской Америке от состояния леса зависит жизнь восьми миллионов малоимущих.