За всю зиму солнце в Москве светило лишь 72 часа

Прошедшая зима оказалась чрезмерно щедрой на тепло, но скудной на солнце. При сезонной норме в 123 часа солнечного сияния, по данным обсерватории МГУ, жители столицы получили всего 72 часа, или 59% нормы, сообщают «Метеоновости».

Самым скудным на солнечные лучи оказался декабрь, солнце светило всего 8 часов. Отмечается, что недостаток солнечного света сказывался на настроении москвичей и их самочувствии.

Похожая ситуация с дефицитом солнечного света наблюдалась в Москве в зимний сезон 2003–2004 годов: тогда солнце за зиму светило всего 69 часов.

Самым темным месяцем в истории столицы был декабрь 2017 года: солнце освещало Москву лишь 6-7 минут.

Зима 2020 года в Москве стала рекордно теплой за 140 лет наблюдений. Средняя температура воздуха в столице ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 °C и превысив норму на 7,7 °C. За три зимних месяца в Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов.