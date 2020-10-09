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Природа

Забавы гигантов: почему южные киты «прыгают» на яхты

Софья Демьянец
09 октября 2020
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Игривый кит вынырнул из воды и случайно упал на проходившую рядом яхту
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Экипаж и кит отделались легким испугом. Больше всех досталось яхте.
Повезёт, если экипаж и животное отделаются лёгким испугом – а вот яхту такая стычка может существенно покорёжить.

Недалеко от яхты, на которой двое любителей фотоохоты наслаждались видами Атлантического океана, показался южный гладкий кит. Примерно в 120 метрах от яхты животное выпрыгивало из воды и плюхалось обратно в океан.

Позже, по словам фотоохотников, животное оказалось уже в 10 метрах от яхты и продолжало выныривать из воды. Но уже через несколько мгновений послышался крик одного из людей, находившихся на палубе, и на яхту «обрушился» кит. Сломав мачту, он погрузился обратно в пучину, после чего, оставшиеся невредимыми любители-натуралисты поспешили вернуться к причалу.

По мнению участников случившегося, причиной такого поведения кита послужило то, что двигатель на яхте был выключен. Действительно, южные киты известны своей близорукостью и ориентируются в пространстве в основном по звуку, а так как от яхты не исходило шума, кит мог просто не знать о её нахождении в океане.

Будучи игривыми животными, гладкие киты часто выныривают на большой скорости (до 10 раз подряд) и плюхаются на воду. Иногда киты «играют» группами, выныривая поочередно. Впрочем, южные киты забавляются и менее шумным способом, махая и хлопая плавниками над поверхностью воды.

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