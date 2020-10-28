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Природа

Заболевшие вампиры дистанцируются от коллектива

Анастасия Крутикова
28 октября 2020
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Фото: Josh More
А вы?

Даже если до пандемии COVID-19 вы слабо представляли себе суть и предназначение социальной дистанции, теперь-то вы познакомились с ней вплотную. А еще наверняка узнали больше о летучих мышах, которых считают главными виновниками распространения инфекции Sars-Cov-2. На фоне этого люди начали питать совершенно беспочвенную злобу к летучим мышам в самых разных уголках мира: например, перуанцы начали истреблять рукокрылых, так что пришлось вмешаться природоохранной службе. 

Однако люди во многом неправы, виня во всех бедах дружных рукокрылых. Мало того, что они являются важными опылителями и контролируют популяции вредителей — оказалось, что во время болезней обыкновенные вампиры (Desmodus rotundus) ведут себя ответственнее некоторых из нас и стараются отгородиться от остальных летучих мышей, минимизируя контакты с ними. Это выяснила группа ученых, исследующих особенности поведения летучих мышей.  

Предыдущая работа этой группы исследователей показала, что в неволе больные летучие мыши больше спят, меньше двигаются, меньше времени тратят на уход за другими летучими мышами и меньше общаются. Исследователи называют это «болезненным поведением». Теперь они решили проверить, сохраняются ли эти паттерны поведения в естественных условиях. 

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Josh More / Flickr Обыкновенный вампир

В ходе исследования ученые пометили крошечными датчиками, которые крепились к пушистым спинкам животных, группу диких летучих мышей Desmodus rotundus (которых также называют обыкновенными вампирами или большими кровососами) из Белиза — государства в Центральной Америке. Метки были даны 31 особи из колонии рукокрылых, которые устраивались на ночлег в большом дупле старого дерева.

Ученые отслеживали все встречи помеченных особей с сородичами каждые несколько секунд в течение нескольких дней. При этом 16 самкам вампиров вводили вещество для активации их иммунной системы, которое заставляло их чувствовать себя плохо в течение нескольких часов, но не вызывало никаких реальных заболеваний. Еще 15 летучим мышам поставили уколы соленой воды в качестве плацебо. В итоге исследователи наблюдали, как «больные» летучие мыши явно изменили свое поведение и стали менее социальными. Ученые считают, что в конечном итоге такое поведение может замедлить распространение заразной болезни. 

«Мы сосредоточились на трех способах измерения поведения больных летучих мышей: сколько других летучих мышей они встретили, сколько всего времени они проводили с другими и насколько хорошо они были связаны со всей социальной сетью колонии», — сказал поведенческий эколог Джеральд Картер из Государственного университета Огайо.

В первые шесть часов после лечения «больная» летучая мышь имела в среднем на четыре контакта меньше, чем летучая мышь из контрольной группы. Также «больные» летучие мыши тратили меньше времени (на 25 минут меньше), взаимодействуя с каждым сородичем.

Как и ожидалось, 48 часов спустя, когда действие препарата закончилось и «больные» летучие мыши почувствовали себя лучше, они в основном вернулись к своему нормальному социальному поведению.

«Удивительно, что взаимосвязь была заметен настолько наглядно», — сказал Саймон Риппергер, исследователь летучих мышей из Университета штата Огайо.

Следует отметить, что, поскольку исследователи не заразили вампиров настоящим вирусом или бактериями, они не измерили распространение реальной инфекции в колонии летучих мышей, которая могла бы повлиять на поведение летучих мышей другими способами. В исследовании также изучалась лишь небольшая группа летучих мышей в пределах одной колонии.

Отследить, как летучие мыши передвигаются и взаимодействуют между колониями, будет сложнее, особенно с учетом того, что летучие мыши ежегодно могут преодолевать сотни и даже тысячи километров каждый год.

Исследование было опубликовано в журнале Behavioral Ecology.

Почитайте другие занимательные факты о социальном дистанцировании в мире животных. 

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