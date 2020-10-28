Заболевшие вампиры дистанцируются от коллектива

Даже если до пандемии COVID-19 вы слабо представляли себе суть и предназначение социальной дистанции, теперь-то вы познакомились с ней вплотную. А еще наверняка узнали больше о летучих мышах, которых считают главными виновниками распространения инфекции Sars-Cov-2. На фоне этого люди начали питать совершенно беспочвенную злобу к летучим мышам в самых разных уголках мира: например, перуанцы начали истреблять рукокрылых, так что пришлось вмешаться природоохранной службе.

Однако люди во многом неправы, виня во всех бедах дружных рукокрылых. Мало того, что они являются важными опылителями и контролируют популяции вредителей — оказалось, что во время болезней обыкновенные вампиры (Desmodus rotundus) ведут себя ответственнее некоторых из нас и стараются отгородиться от остальных летучих мышей, минимизируя контакты с ними. Это выяснила группа ученых, исследующих особенности поведения летучих мышей.

Предыдущая работа этой группы исследователей показала, что в неволе больные летучие мыши больше спят, меньше двигаются, меньше времени тратят на уход за другими летучими мышами и меньше общаются. Исследователи называют это «болезненным поведением». Теперь они решили проверить, сохраняются ли эти паттерны поведения в естественных условиях.