Заботливый сенбернар стал няней для котят и цыплят

Добродушная огромная собака по кличке Мейбл обрела популярность среди пользователей соцсетей.

Живущая на ферме в графстве Саффолк (Великобритания) собака по кличке Мейбл стала нянчить котят и защищать новорожденных цыплят. Это выглядит тем более очаровательно, что Мейбл – громадный сенбернар, который со всевозможной аккуратностью опекает своих маленьких друзей.

Хозяйка собаки Эмма Хааг рассказала, что любовь к другим звериным детенышам у Мейбл появилась в тот момент, когда на ферме поселились два диких котенка. Вскоре собака стала защищать также цыплят и поросят.

«У Мейбл всегда был сильный материнский инстинкт. У нас есть пони, поросята, гуси, утки, куры, перепела, кошки и даже кролик, и Мейбл любит их всех», — рассказала Эмма Хааг.

Британка завела для сенбернара собственный блог в Instagram, где делится фото и видео. На снимках собака запечатлена в нежных объятиях и ленивых играх то с гусем, то с поросятами, то с котятами. По словам Эммы Хааг, Мейбл поднимает настроение пользователям сети и быстро обрела популярность.

Фото: @mablesfriends / Instagram

Ранее сообщалось, что восьмилетняя самка сенбернара по кличке Мочи Рикерт (Mochi «Mo» Rickert) из штата Южная Дакота была признана собакой с самым длинным в мире языком. Длина ее языка составила 18,58 сантиметра.

По словам хозяев, необычно длинный язык доставляет Мо некоторые сложности: к нему прилипает больше грязи, а слишком активное слюноотделение препятствует дыханию и нарушает работу вкусовых рецепторов. Однако собака находится в любящей семье и окружена заботой.