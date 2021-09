Зачем альпийские склоны укрывают одеялами

Только такие экстремальные меры способны предотвратить таяние снега.

В районе швейцарской горы Титлис высотой 3 238 метров находится популярный лыжный курорт Энгельберг. Год от года кататься здесь все сложнее: согласно прогнозам, в течение следующих пятидесяти лет Титлис полностью лишится своей снежной шапки. Эта ситуация характерна для всех европейских возвышенностей – по данным швейцарского правительства, 90% из 1500 местных ледников исчезнут к концу века, если ничего не будет сделано для сокращения выбросов парниковых газов.

Science couldn't be clearer on the urgency of immediate actions against #climate change. Nevertheless, Swiss population has voted against the CO2-law today that would have been an important step into this direction... We have to bring our message across even more convincingly!... pic.twitter.com/t89MrWY5Zi — Matthias Huss (@matthias_huss) June 13, 2021

Специалисты разработали шаги, которые не решают проблему, но позволяют ее отсрочить: залежи снега можно накрывать полиэфирным флисом. Этот материал отлично отражает солнечные лучи, что предотвращает таяние и сохраняет зимний снег до следующего сезона. Затем сотрудники курорта удаляют «одеяло» и используют собранный снег для заполнения трещин на поверхности ледника.

Mount Titlis is one of Switzerland’s most popular ski destinations. But right now, parts of it are covered with 18 football fields’ worth of blankets.



Why? 🤔 To keep it from melting.#globalwarming pic.twitter.com/PQvOLdoHzu — Pattrn (@pattrn) September 4, 2021

Впервые эта тактика была применена в 2004 году, когда ледник Гуршен возле курорта Андерматт был накрыт белым брезентом. Меры были признаны эффективными, и с того времени еще семь ледников в Швейцарских Альпах получили искусственное покрытие, а один небольшой ледник на курорте Дьяволецца был даже «возвращен к жизни».

How much does it cost to save 1m3 of #glacier ice with artificial measures? It is possible, but expensive!

Check out our new study published in Cold Regions Science and Technology today (1/n) https://t.co/hQPcJjbCZs@WSL_research @VAW_glaciology pic.twitter.com/NDMmXKzHWe — Matthias Huss (@matthias_huss) January 29, 2021

Энгельберг тоже прибегает к этим действиям уже не впервые, но теперь площадь, которую необходимо накрывать, достигла рекордных показателей: почти до 100 000 квадратных метров. Это на 30 000 квадратных метров больше, чем годом ранее.

Resort staff at one of Switzerland's most popular Alpine destinations are covering parts of Mount Titlis with a protective polyester fleecing to stave off summer melting https://t.co/HSyXgO1DXd pic.twitter.com/cNwtfig4KM — Reuters (@Reuters) August 27, 2021

Анализируя проделанную работу, гляциологи подсчитали, что швейцарские ледники, получающие такую защиту, потеряли примерно на 60% меньше льда и снега, чем другие ледники поблизости. Однако в глобальном масштабе эта стратегия не рентабельна: покрытие всех ледников страны будет обходиться в сумму, превышающую один миллиард долларов в год.

13 years of #glacier retreat in 19 seconds!

Time lapse of the wastage of #Triftgletscher, central #Switzerland, between 2003 and 2015 based on a @VAW_glaciology webcam pic.twitter.com/CxW2XF8B6m — Matthias Huss (@matthias_huss) May 25, 2021