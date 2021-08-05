Зачем биологи укоротили ноги длинноногого папочки

В следующем эксперименте ученые «отключили» третий ген. Это привело к появлению на свет паукообразных с короткими ногами, которые при этом были лишены суставов, позволяющих конечностям обхватывать объекты.

Исследователи подчеркнули, что геном был «собран» в черновом виде, и по мере изучения планируется найти больше генов, связанных с длиной ног этих необычных животных.

Посмотрите на сенокосца из Бразилии, за свой внешний вид получившего имя Смеагол.