Зачем биологи укоротили ноги длинноногого папочки

Ученые из американского Национального музея естественной истории и других научных учреждений секвенировали первый черновой вариант генома Phalangium opilio – обыкновенного сенокосца. Отряд сенокосцы (Opiliones) насчитывает более 10 000 видов, населяющих всю планету за исключением Антарктиды. Это паукообразное животное (а не паук, вопреки уверенности многих) в английском языке зовется daddy longlegs: «длинноногий папочка», а в русском за ним закрепилось прозвище «косиножка». Длина его ног составляет 38-54 мм, а длина тела – всего 6-9 мм.
Секвенирование генома позволило выделить три гена, отвечающих за развитие ног у сенокосцев. Активация двух из них начиналась еще на эмбриональной стадии развития. Методом РНК-интерференции биологи заблокировали этот процесс у нескольких зародышей. В результате после появления на свет шесть из восьми ног у косиножек были короткими и быстро трансформировались в педипальпы: конечности, с помощью которых членистоногие обрабатывают пищу.
В следующем эксперименте ученые «отключили» третий ген. Это привело к появлению на свет паукообразных с короткими ногами, которые при этом были лишены суставов, позволяющих конечностям обхватывать объекты.
Исследователи подчеркнули, что геном был «собран» в черновом виде, и по мере изучения планируется найти больше генов, связанных с длиной ног этих необычных животных.
Посмотрите на сенокосца из Бразилии, за свой внешний вид получившего имя Смеагол.