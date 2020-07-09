Зачем браконьеры воруют яйца черепах?

Особенно тревожная ситуация сложилась в бедных странах, где местное население, несмотря на запреты, продолжает похищать черепашьи яйца с целью их последующей продажи. Так, в Мексике с 1990 года действует закон, запрещающий похищать как самих черепах, так и их яйца. Нарушители могут быть отправлены за решетку на 9 лет. Для защиты уникальных морских обитателей побережье охраняют рейнджеры, которым даже приходится применять огнестрельное оружие. Но эти меры почти никого не останавливают.

К тихоокеанскому побережью Мексики с июля до середины сентября приплывают тысячи оливковых черепах, каждая из которых откладывает по сотне яиц. По данным National Geographic, одно яйцо можно продать за $1, а это очень большие деньги для жителей прибрежных деревень.

Яйца оливковой черепахи считаются деликатесом и подаются в ресторанах. Кроме того, многие верят, что они являются природным афродизиаком. Сами браконьеры винят в ситуации правительство: по их словам, при отсутствии работы и необходимости обеспечивать семью им ничего больше не остается, как продавать похищенные яйца.

Узнайте о том, как оливковым черепахам вредят туристы.