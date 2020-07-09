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Природа

Зачем браконьеры воруют яйца черепах?

Анастасия Баринова
09 июля 2020
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Фото: Brandon Schabes/Flickr.com
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Фото: Brandon Schabes/Flickr.com
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Фото: Terry Ross/Flickr.com
Ни шанс попасть в тюрьму на 9 лет, ни вероятность погибность под пулями не останавливают браконьеров от кражи яиц морских черепах. В бедных странах это легкий способ заработка.

Оливковая черепаха (Lepidochelys olivacea) распространена в тропических теплых водах Тихого и Индийского океана: от Саудовской Аравии и Новой Зеландии — до Венесуэлы и Пуэрто-Рико. Она хоть и не входит в список представителей фауны, находящихся на грани исчезновения, но считается крайне уязвимым видом из-за медленного роста особей, а также из-за браконьеров. В общей сложности мировая популяция оливковых черепах по сравнению с серединой прошлого века уменьшилась в два раза.

Особенно тревожная ситуация сложилась в бедных странах, где местное население, несмотря на запреты, продолжает похищать черепашьи яйца с целью их последующей продажи. Так, в Мексике с 1990 года действует закон, запрещающий похищать как самих черепах, так и их яйца. Нарушители могут быть отправлены за решетку на 9 лет. Для защиты уникальных морских обитателей побережье охраняют рейнджеры, которым даже приходится применять огнестрельное оружие. Но эти меры почти никого не останавливают.

К тихоокеанскому побережью Мексики с июля до середины сентября приплывают тысячи оливковых черепах, каждая из которых откладывает по сотне яиц. По данным National Geographic, одно яйцо можно продать за $1, а это очень большие деньги для жителей прибрежных деревень.

Яйца оливковой черепахи считаются деликатесом и подаются в ресторанах. Кроме того, многие верят, что они являются природным афродизиаком. Сами браконьеры винят в ситуации правительство: по их словам, при отсутствии работы и необходимости обеспечивать семью им ничего больше не остается, как продавать похищенные яйца.

Узнайте о том, как оливковым черепахам вредят туристы.

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