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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Зачем исландские экологи собирают дыхание кита

Анастасия Баринова
07 сентября 2021
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Фото: Peter Svanberg/Whale Wise
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Фото: Whale Wise
Исследование ведется с 2018 года.

Экологи из благотворительной организации по сохранению морской среды Whale Wise рассказали об экспедиции, которую они проводили неподалеку от северного побережья Исландии. Ученые хотят понять, испытывают ли киты стресс из-за появления в их поле зрения туристических лодок. В последние годы в этой акватории проводится все больше экскурсий с наблюдением за китами, но если это доставляет морским млекопитающим неприятности – турпотоки следует сократить.

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Отправившись в открытое море, исследователи дожидаются, когда из воды вынырнет горбатый кит. С лодки запускается дрон, к которому прикреплены две чашки Петри: прозрачные цилиндрические емкости, предназначенные для сбора капель воды. Временные рамки для сбора проб очень короткие: время выдоха кита.

Для этого дрон осторожно пролетает над животным, а затем возвращается на борт судна. Ряд аналогичных проб собирается после того, как рядом с китом проплывут туристы. Упакованные и замороженные образцы будут отправлены в лабораторию для анализа. Они покажут уровень кортизола – гормона, связанного со стрессом – в каждом случае, и это будет самое наглядное доказательство влияния туризма на жизнь китов.

В 2019 году в Исландии было зарегистрировано более 360000 наблюдателей за китами, что в три раза больше, чем десять лет назад. Прошлый год из-за пандемии оказался сравнительно тихим, но сейчас отрасль снова набирает обороты. Сбор образцов дыхания кита ведется с 2018 года. Для того, чтобы исследование считалось достаточно аргументированным, требуется проанализировать как минимум 50 проб, но Whale Wise хочет проиллюстрировать свои наблюдения сотней образцов. Сейчас в распоряжении ученых – 59 проб, и сбор продолжается.

Между тем киты, хотя и являются туристической достопримечательностью Исландии, остаются здесь объектом охоты. Еще в 1986 году Международная китобойная комиссия запретила коммерческий китобойный промысел, но страна, выступившая против моратория, возобновила охоту в 2003 году. Существуют квоты и ограничения: в частности, охотиться на синих китов в Исландии нельзя, а для финвалов и малых полосатиков действуют нормы: 209 и 217 особей в год соответственно.

Интересно, что сами исландские китобои уже несколько лет не ведут этот промысел: по их словам, это нецелесообразно с финансовой точки зрения.

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