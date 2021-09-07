Зачем исландские экологи собирают дыхание кита

Отправившись в открытое море, исследователи дожидаются, когда из воды вынырнет горбатый кит. С лодки запускается дрон, к которому прикреплены две чашки Петри: прозрачные цилиндрические емкости, предназначенные для сбора капель воды. Временные рамки для сбора проб очень короткие: время выдоха кита.

Для этого дрон осторожно пролетает над животным, а затем возвращается на борт судна. Ряд аналогичных проб собирается после того, как рядом с китом проплывут туристы. Упакованные и замороженные образцы будут отправлены в лабораторию для анализа. Они покажут уровень кортизола – гормона, связанного со стрессом – в каждом случае, и это будет самое наглядное доказательство влияния туризма на жизнь китов.