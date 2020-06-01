Зачем стеклянным лягушкам прозрачная кожа?

Стеклянные лягушки (Centrolenidae) — это семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Центральной и Южной Америке. Свое название они получили благодаря почти прозрачной коже на животе и груди, сквозь которую отлично видны внутренние органы и кости животного. Исследователи из Университета Макмастера во главе с Джеймсом Барнеттом выяснили, что подобная особенность нужна лягушкам для уникальной маскировки.

Прозрачность может казаться идеальной формой камуфляжа. Но, как отмечает Барнетт, такая уловка работает в основном под водой, где особенности преломления света в жидкости помогают животному скрываться, не будучи вычисленным по видимым частям внутренних органов. В случае с наземными животными такой камуфляж сработал бы хуже, но у Centrolenidae есть определенные особенности, благодаря которым эти существа отлично скрываются и от сухопутных хищников.