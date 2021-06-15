Зачем ученые оснастили улиток микрокомпьютерами

Ахатина гигантская (Achatina fulica) считается одним из самых опасных для природы инвазивных видов. Этого брюхоногого моллюска часто держат в качестве домашнего питомца, а также употребляют в пищу, но если улитка окажется на свободе, то начнет активно и беспощадно уничтожать растительность.
Именно это произошло на Островах Общества в Тихом океане. Улитка была завезена на Таити и другие острова в 1970-х годах: тогда ее рассматривали в качестве деликатеса. Очень быстро стало ясно, что ахатины вредят природе, и люди, решив избавиться от инвазивного вида, совершили вторую ошибку – завезли в регион еще один инвазивный вид, хищного моллюска Euglandina rosea. Прожорливая улитка сразу начала контролировать популяцию ахатины, но, разумеется, оказалась не слишком избирательной и охотилась на местных моллюсков тоже. В результате более 60 видов древесных улиток острова исчезли или оказались на грани исчезновения.
Видом, которому удалось выжить, стала улитка Partula hyalina, и ученые решили узнать, как ей удалось противостоять хищнику. Изучение защитных механизмов, которые вырабатывают представители фауны, важно для понимания комплекса мер, которые человек может предложить уязвимым животным. Биологи решили оснастить моллюска миниатюрной компьютерной системой, но P.hyalina внесена в список видов под защитой, что осложняет проведение экспериментов над ней.
В 2014 году инженеры представили Michigan Micro Mote: самый крохотный в мире компьютер размером 2x5x2 мм. Его разместили на раковине хищной E.rosea, а поскольку сама находящаяся под угрозой P.hyalina принимать участие в таком же исследовании не может – систему установили в среде ее обитания: на обе стороны листьев, под которыми этот моллюск прячется.
Приступая к работе, биологи уже имели версию о выживаемости P.hyalina. Они предположили, что ярко-белая окраска ее ракушки отражает свет, и именно это защищает животное: не боясь солнечного света, улитка может позволить себе выбирать из более широкого круга мест для обитания, чем хищник с темным панцирем, который не может находиться под лучами яркого солнца. Микрокомпьютер был адаптирован под эту задачу: он мог измерять интенсивность солнечного света, одновременно подзаряжая свои солнечные батареи.
Гипотеза оказалась верной: P.hyalina действительно активно пользуется своим «цветовым преимуществом», проводя на солнце в 10 раз больше времени, чем инвазивная E.rosea. Это дает ей больше пищи и больше возможностей для размножения, а затем улиточке остается лишь умело спрятаться под листьями.
Помимо P.hyalina, на островах смогли выжить еще четыре вида древесных улиток, и ученым предстоит изучить их поведение. Узнайте, как появляются улитки-зомби.