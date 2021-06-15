Зачем ученые оснастили улиток микрокомпьютерами

Приступая к работе, биологи уже имели версию о выживаемости P.hyalina. Они предположили, что ярко-белая окраска ее ракушки отражает свет, и именно это защищает животное: не боясь солнечного света, улитка может позволить себе выбирать из более широкого круга мест для обитания, чем хищник с темным панцирем, который не может находиться под лучами яркого солнца. Микрокомпьютер был адаптирован под эту задачу: он мог измерять интенсивность солнечного света, одновременно подзаряжая свои солнечные батареи.

Гипотеза оказалась верной: P.hyalina действительно активно пользуется своим «цветовым преимуществом», проводя на солнце в 10 раз больше времени, чем инвазивная E.rosea. Это дает ей больше пищи и больше возможностей для размножения, а затем улиточке остается лишь умело спрятаться под листьями.

Помимо P.hyalina, на островах смогли выжить еще четыре вида древесных улиток, и ученым предстоит изучить их поведение. Узнайте, как появляются улитки-зомби.