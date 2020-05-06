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Природа

Зачем выдры жонглируют камушками?

Анастасия Крутикова
06 мая 2020
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Фото: Cloudtail TThe Snow Leopard / Flickr
Прошлые теории были опровергнуты, и ученые до сих пор пытаются найти ответ на эту загадку.

Возможно, «жонглировать» — слишком громко сказано. Выдры вовсе не орудуют камнями, подбрасывая их высоко над головой с завидной ловкостью. Они, скорее, быстро тасуют их мжду собой, цепко держа камни передними лапками и прижимая их к телу. 

Однако этот навык уже давно интересует ученых и пока вокруг него больше вопросов, чем ответов: зачем маленькие хищники это делает и приносит ли это какую-то практическую пользу?

Эти навыки выглядят так, будто сослужат хорошую службу выдрам в реальной жизни при столкновении с какими-либо препятствиями. В дикой природе азиатским бескоготным выдрам (Aonyx cinerea), самым маленьким из выдр, необходима развитая «ловкость лап и никакого мошенничества», чтобы выщипывать мясо из раковин ракообразных или моллюсков. 

А вот гладкошерстные выдры (Lutrogale perspicillata) питаются в основном рыбой, и им мелкая мониторика не так полезна, но с камушками они играют с такой же увлеченностью. 

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Tambako The Jaguar / Flickr

И тем не менее, три вида тестов не обнаружили никаких доказательств того, что жонглирование развивает навыки добычи еды у выдр. В эксперименте этим куньим было предложено достать лакомство из трех игрушек-ловушек: медицинской баночки из-под таблеток, скрепленных деталей конструктора и теннисных мячей. Хотя предполагалось, что те выдры, которые больше всего играют с камушками, будут более успешно обращаться с такими задачками на моторику, это оказалось вовсе не так: никакой корреляции выявлено не было. 

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https://royalsocietypublishing.org

В ходе наблюдения за выдрами учёные обнаружили, что камушками чаще всего жонглируют молодые и пожилые особи, а вот половозрелые животные уделяют этому хобби гораздо меньше времени. 

При этом учёные отметили, что наиболее игривыми выдры становились накануне приемов пищи. Это позволяет прдположить, что «жонглирование» может свидетельствовать всего лишь о том, что животное хочет есть. 

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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