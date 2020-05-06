Зачем выдры жонглируют камушками?

Возможно, «жонглировать» — слишком громко сказано. Выдры вовсе не орудуют камнями, подбрасывая их высоко над головой с завидной ловкостью. Они, скорее, быстро тасуют их мжду собой, цепко держа камни передними лапками и прижимая их к телу.

Однако этот навык уже давно интересует ученых и пока вокруг него больше вопросов, чем ответов: зачем маленькие хищники это делает и приносит ли это какую-то практическую пользу?