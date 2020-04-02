Загадка «кошачьей диаспоры» на Мадагаскаре

За 30 лет исследований на Мадагаскаре антрополог Мишель Саутер (Michelle Sauther) из Калифорнийского университета, которая специализируется на изучении приматов, не раз встречалась на острове с похожим типом кошек: все они были дикими, крупнее обычных домашних кошек примерно в два раза, специфического для кошачьих пятнисто-полосатого окраса «табби».

Мишель назвала популяцию этих диких кошек «кошачьей диаспорой» Мадагаскара: звери охотятся на лемуров (довольно беззащитных перед ловкими хищниками) и соперничают с другими плотоядными зверями на острове (например, фоссами из семейства мадагаскарских виверр). Знали о необычных кошках и малагасийцы: звери нередко пробирались в деревни, чтобы полакомиться цыплятами, так что жители острова научились отличать их от обычных домашних кошек и даже называли их по-другому.

На Мадагаскаре не существует коренных кошачьих, поэтому ученая заинтересовалась происхождением этих хищниц. У биологов уже было несколько предположений: эти кошки могли оказаться либо одичавшими потомками домашних кошек (Félis silvéstris cátus), завезенных на остров европейцами, либо потомками степной кошки (Felis lybica), каким-то образом попавшей на Мадагаскар с африканского континента и лесной кошки (Felis silvestris). Однако никаких генетических исследований загадочных мадагаскарских хищниц до этого не проводилось.