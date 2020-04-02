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Природа

Загадка «кошачьей диаспоры» на Мадагаскаре

Анастасия Крутикова
02 апреля 2020
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Кошку, разгуливающую по мадагаскарскому заповеднику, сняла фотоловушка с датчиком движения
Фото: Michelle Sauther
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Мишель Саутер позирует с кошачьим лемуром
Фото: Michelle Sauther
Хотя на Мадагаскаре нет эндемичных видов кошачьих, все же на острове часто замечают крупных лесных кошек. Ученые решили разобраться, откуда они там взялись.

За 30 лет исследований на Мадагаскаре антрополог Мишель Саутер (Michelle Sauther) из Калифорнийского университета, которая специализируется на изучении приматов, не раз встречалась на острове с похожим типом кошек: все они были дикими, крупнее обычных домашних кошек примерно в два раза, специфического для кошачьих пятнисто-полосатого окраса «табби».

Мишель назвала популяцию этих диких кошек «кошачьей диаспорой» Мадагаскара: звери охотятся на лемуров (довольно беззащитных перед ловкими хищниками) и соперничают с другими плотоядными зверями на острове (например, фоссами из семейства мадагаскарских виверр). Знали о необычных кошках и малагасийцы: звери нередко пробирались в деревни, чтобы полакомиться цыплятами, так что жители острова научились отличать их от обычных домашних кошек и даже называли их по-другому. 

На Мадагаскаре не существует коренных кошачьих, поэтому ученая заинтересовалась происхождением этих хищниц. У биологов уже было несколько предположений: эти кошки могли оказаться либо одичавшими потомками домашних кошек (Félis silvéstris cátus), завезенных на остров европейцами, либо потомками степной кошки (Felis lybica), каким-то образом попавшей на Мадагаскар с африканского континента и лесной кошки (Felis silvestris). Однако никаких генетических исследований загадочных мадагаскарских хищниц до этого не проводилось. 

«Кошки, по сути, ходили за нами по пятам всюду, где бы мы ни оказались», — говорит Саутер. «Мы видим, что совместный путь людей и их питомцев уходит глубоко в древность».

Для определения их таксономического статуса исследователи проанализировали генетические данные трех пойманных в дикой природе «лесных кошек» из заповедника Беза-Махафали (BMSR) и 27 «лесных кошек» из нацпарка Анкарафанцика. С помощью байесовского анализа ученые сравнили геном мадагаскарских кошек с геномами примерно 1900 домашних и диких кошек. 

Результат оказался неожиданным: оказалось, что наиболее близки мадагаскарским лесным кошкам домашние кошки, живущие на территориях нынешних ОАЭ, Кувейта и Омана. Возможно также присутствие генов кошек Индии и Пакистана. Авторы исследования предполагают, что на африканский остров кошек завезли арабские мореплаватели, которые появлялись там с VII века: рядом с островом проходили торговые пути, связывавшие страны Персидского залива и Индии с Восточной Африкой. Это гораздо раньше, чем они предполагали. 

«Это исследование ответило на загадку, о которой задумывалась не только я, но и многие ученые на Мадагаскаре», — отметила Саутер. «Теперь мы знаем, что эти загадочные кошки — домашние кошки с действительно интересной предысторией».

Целиком исследование опубликовано в издании Conservation Genettics.

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