Загадка зубов «блуждающих мясных» моллюсков

Хитоны, или панцирные моллюски – это такой класс морских моллюсков, которые могут похвастать распространением по всему Мировому океану и большим видовым разнообразием. У этих моллюсков овальное тело, которое со спинной стороны надежно укрыто раковиной из восьми подвижно сочлененных известковых пластин. Они позволяют животному в случае опасности свернуться клубком.

Крупнейший представитель хитонов – тихоокеанский криптохитон Стеллера (Cryptochiton stelleri). Эти существа вырастают до 43 сантиметров в длину, а их вес может достигать 2 кг. При этом криптохитоны выглядят не столько как моллюски, сколько как ползучие куски мяса, невесть зачем оказавшиеся на морском дне (из-за чего в англоязычных странах к этим животным прилипло прозвище «блуждающий мясной рулет»).

Недавно криптохитон Стеллера привлек ученых своей необычной особенностью. В зубах этого животного был обнаружен сантабарбараит – аморфный минерал, представляющий собой водный фосфат трехвалентного железа с гидроксилом. Это соединение никогда раньше не встречалось в живых организмах.

Криптохитон Стеллера имеет несколько десятков рядов зубов, расположенных на тонком, гибком, похожем на язык отростке, называемом радула. Моллюск использует свои зубы для соскабливания водорослей с камней, которыми он питается. Ранее было известно, что зубы криптохитона покрыты магнетитом, самым твердым и жестким из известных сегодня биоминералов, который в три раза тверже человеческой эмали и раковин моллюсков.